TAGESVORSCHAU
Termine am 9. September 2025
- Logitech-Hauptversammlung um 09:00 in der Schweiz.
- Sparda-Banken-Jahres-Pk um 13:00 in Frankfurt.
- Oracle veröffentlicht Q1-Zahlen um 22:00 in den USA.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)
22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang °
