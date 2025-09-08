    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNutrien AktievorwärtsNachrichten zu Nutrien
    RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Andrew Wong wertete den angekündigten Verkauf des Profertil-Anteils in einer am Montag vorliegenden Einschätzung als moderat positiv für den Düngerkonzern. Die Transaktion passe zur Strategie des Unternehmens, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und Verkaufserlöse in das langfristige Wachstum sowie wertsteigernde Aktienrückkäufe zu investieren./gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 48,40EUR auf Tradegate (08. September 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Andrew Wong
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 70
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


