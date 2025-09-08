RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Andrew Wong wertete den angekündigten Verkauf des Profertil-Anteils in einer am Montag vorliegenden Einschätzung als moderat positiv für den Düngerkonzern. Die Transaktion passe zur Strategie des Unternehmens, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und Verkaufserlöse in das langfristige Wachstum sowie wertsteigernde Aktienrückkäufe zu investieren./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 48,40EUR auf Tradegate (08. September 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 C$ , was eine Steigerung von +22,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer