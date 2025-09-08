BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), eine der weltweit größten Ausstellungen für Unterhaltungselektronik, findet vom 5. bis 9. September 2025 auf dem Berlin Expo Center in Deutschland statt. Die mit Spannung erwartete Liste der Preisträger im Rahmen der „Global Product Technology Innovation Awards" wurde während der IFA offiziell bekanntgegeben. Die von der International Data Group (IDG) und der IFA 2014 gemeinsam ins Leben gerufene und jedes Jahr weltweit durchgeführte Auswahlveranstaltung ist eine der professionellsten und wichtigsten Plattformen für den internationalen Austausch, die Präsentation und die Zusammenarbeit auf der IFA.

Die diesjährige Liste enthält nicht nur führende Marken aus aller Welt, sondern auch herausragende Unternehmen, die in Nischenbereichen innovativ sind. Zu den preisgekrönten Unternehmen gehören: Midea, BOSCH, TCL, SIEMENS, Hisense, SAMSUNG, AEG, Casarte, SMEG, TECNO, MIELE, MINISFORUM, FRANKE, BOE, ECOVACS, LIEBHERR, TINECO, GAGGENAU, COLMO, Aitu, Electrolux und CHiQ, die technologische Innovationen in den Bereichen Heizungs-, Displaytechnologie, KI-basierte Energieeinsparung, komfortable und leise Klimaanlagen mit ultraniedriger Frequenz, KI-Interaktion und andere Bereiche abdecken.

Die Global Product Technology Innovation Awards sind eine wichtige IFA-Preisverleihung, die große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nach Angaben des Verantwortlichen werden bei den Global Product Technology Innovation Awards jedes Jahr die Vorbilder des Jahres unter Tausenden von chinesischen und internationalen Marken ausgewählt. Die veröffentlichte Liste ist ein wichtiger Indikator für das Verständnis der Entwicklungen in der weltweiten Unterhaltungselektronikbranche. Damit wird die traditionsreiche IFA aufgewertet und ihr Einfluss als Plattform weiter gestärkt.

‌‌Chinesische Innovation: den technischen Fortschritt global vorantreiben

Chinesische Marken gewinnen auf den internationalen Märkten zunehmend an Bedeutung, da sie sich immer schneller global werden. China setzt auf eine stabile Wirtschaft, wissenschaftliche und technologische Innovation, Umweltschutz und andere Bereiche und zeigt damit seine Entschlossenheit, eine nachhaltige Entwicklung zu verfolgen. Chinas innovative Praxis fördert nicht nur die chinesische Modernisierung, sondern liefert auch Weisheit und Inspiration für Länder auf der ganzen Welt, um einen modernen Weg der Harmonie zwischen Mensch und Natur zu finden. Während die neue Generation der künstlichen Intelligenz die Welt erobert, ergreifen chinesische Hersteller intelligenter Geräte proaktiv strategische Chancen und beschleunigen die Erforschung und Umsetzung einer ganzen Reihe neuer Technologien und neuer Produkte. Sie planen für den globalen Markt und stärken ihre Stärken in Kategorien und Märkten, um eine führende Rolle im globalen Unterhaltungselektroniksektor zu spielen.