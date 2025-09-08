Der Börsen-Tag
MDAX und SDAX glänzen: Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte!
Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes wie der DAX und MDAX kräftig zulegen, schwächelt der TecDAX. Auch in den USA gibt es leichte Gewinne.
Foto: Federico Gambarini - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,62% und steht aktuell bei 23.802,05 Punkten. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 1,36% zulegt und damit auf 30.424,71 Punkte klettert. Auch der SDAX zeigt sich mit einem Plus von 1,11% auf 16.743,41 Punkte in guter Verfassung. Im Gegensatz dazu muss der TecDAX leichte Verluste hinnehmen und notiert mit einem Minus von 0,13% bei 3.635,28 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der Dow Jones mit einem leichten Plus von 0,09% und erreicht 45.447,03 Punkte. Der S&P 500 kann ebenfalls zulegen und verzeichnet einen Anstieg von 0,27%, womit er bei 6.497,69 Punkten steht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes, mit Ausnahme des TecDAX, heute stärker zulegen konnten als die US-amerikanischen Indizes. Besonders der MDAX und der SDAX stechen mit ihren deutlichen Gewinnen hervor, während der TecDAX als einziger Index in diesem Vergleich Verluste hinnehmen muss.
DAX TopwerteZalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5,02% an, gefolgt von adidas mit 3,90% und Commerzbank, die um 3,50% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Porsche AG einen Rückgang von 0,84%, während Daimler Truck Holding um 1,26% fiel. Deutsche Telekom war mit einem Minus von 3,89% der größte Verlierer im DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 6,89% hervor. RENK Group und ThyssenKrupp folgen mit 3,68% und 3,63% Zuwachs.
MDAX FlopwerteNordex verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,56%, während freenet um 0,99% fiel. HelloFresh musste einen Rückgang von 1,38% hinnehmen.
SDAX TopwerteIm SDAX führt SUESS MicroTec mit 4,93%, gefolgt von mutares mit 4,38% und Deutz, das um 3,66% zulegte.
SDAX FlopwerteHYPOPORT fiel um 1,01%, während STO um 1,13% und GRENKE um 1,21% nachgaben.
TecDAX TopwerteIm TecDAX ist SUESS MicroTec ebenfalls mit 4,93% an der Spitze, gefolgt von Kontron mit 3,49% und Elmos Semiconductor, das um 3,14% zulegte.
TecDAX FlopwerteSMA Solar Technology fiel um 0,90%, freenet um 0,99% und Deutsche Telekom, die auch im DAX schwach abschnitt, verzeichnete ein Minus von 3,89%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sticht Amazon mit einem Anstieg von 2,18% hervor, gefolgt von NVIDIA mit 1,89% und IBM, das um 1,73% zulegte.
Dow Jones FlopwerteProcter & Gamble fiel um 0,99%, Coca-Cola um 1,09% und Verizon Communications verzeichnete den größten Rückgang mit -2,02%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt Broadcom mit 4,09%, gefolgt von GE Vernova mit 3,93% und SOLVENTUM, das um 3,74% zulegte.
S&P 500 FlopwerteCVS Health fiel um 3,92%, Crown Castle um 4,10% und American Tower verzeichnete den größten Rückgang mit -4,25%.
