    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Der Börsen-Tag

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    MDAX und SDAX glänzen: Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte!

    Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes wie der DAX und MDAX kräftig zulegen, schwächelt der TecDAX. Auch in den USA gibt es leichte Gewinne.

    Der Börsen-Tag - MDAX und SDAX glänzen: Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte!
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,62% und steht aktuell bei 23.802,05 Punkten. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 1,36% zulegt und damit auf 30.424,71 Punkte klettert. Auch der SDAX zeigt sich mit einem Plus von 1,11% auf 16.743,41 Punkte in guter Verfassung. Im Gegensatz dazu muss der TecDAX leichte Verluste hinnehmen und notiert mit einem Minus von 0,13% bei 3.635,28 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der Dow Jones mit einem leichten Plus von 0,09% und erreicht 45.447,03 Punkte. Der S&P 500 kann ebenfalls zulegen und verzeichnet einen Anstieg von 0,27%, womit er bei 6.497,69 Punkten steht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes, mit Ausnahme des TecDAX, heute stärker zulegen konnten als die US-amerikanischen Indizes. Besonders der MDAX und der SDAX stechen mit ihren deutlichen Gewinnen hervor, während der TecDAX als einziger Index in diesem Vergleich Verluste hinnehmen muss.

    DAX Topwerte

    Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5,02% an, gefolgt von adidas mit 3,90% und Commerzbank, die um 3,50% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete Porsche AG einen Rückgang von 0,84%, während Daimler Truck Holding um 1,26% fiel. Deutsche Telekom war mit einem Minus von 3,89% der größte Verlierer im DAX.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 6,89% hervor. RENK Group und ThyssenKrupp folgen mit 3,68% und 3,63% Zuwachs.

    MDAX Flopwerte

    Nordex verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,56%, während freenet um 0,99% fiel. HelloFresh musste einen Rückgang von 1,38% hinnehmen.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt SUESS MicroTec mit 4,93%, gefolgt von mutares mit 4,38% und Deutz, das um 3,66% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    HYPOPORT fiel um 1,01%, während STO um 1,13% und GRENKE um 1,21% nachgaben.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX ist SUESS MicroTec ebenfalls mit 4,93% an der Spitze, gefolgt von Kontron mit 3,49% und Elmos Semiconductor, das um 3,14% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    SMA Solar Technology fiel um 0,90%, freenet um 0,99% und Deutsche Telekom, die auch im DAX schwach abschnitt, verzeichnete ein Minus von 3,89%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sticht Amazon mit einem Anstieg von 2,18% hervor, gefolgt von NVIDIA mit 1,89% und IBM, das um 1,73% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Procter & Gamble fiel um 0,99%, Coca-Cola um 1,09% und Verizon Communications verzeichnete den größten Rückgang mit -2,02%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 führt Broadcom mit 4,09%, gefolgt von GE Vernova mit 3,93% und SOLVENTUM, das um 3,74% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    CVS Health fiel um 3,92%, Crown Castle um 4,10% und American Tower verzeichnete den größten Rückgang mit -4,25%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag MDAX und SDAX glänzen: Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte! Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes wie der DAX und MDAX kräftig zulegen, schwächelt der TecDAX. Auch in den USA gibt es leichte Gewinne.