    US-Anleihen

    Erneute Kursgewinne

    • US-Staatsanleihen steigen, T-Note-Future +0,11%.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fällt auf 4,05%.
    • Schwacher Arbeitsmarktbericht stärkt Zinssenkungs-Hoffnung.
    US-Anleihen - Erneute Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag erneut zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gewann am Nachmittag 0,11 Prozent auf 113,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 4,05 Prozent.

    Die Anleihen knüpften an ihre Kursgewinne vom Freitag an - als die Kurse deutlich zulegten. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht hatte die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA am Montag nicht veröffentlicht. Mit Spannung erwartet werden die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat August./jsl/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
