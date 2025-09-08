    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSBA Communications Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu SBA Communications Registered (A)

    SBA Communications Registered (A) - Aktie stürzt rapide ab - 08.09.2025

    Am 08.09.2025 ist die SBA Communications Registered (A) Aktie, bisher, um -4,82 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SBA Communications Registered (A) Aktie.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    SBA Communications ist ein führender Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur, der Mobilfunkmasten und Antennenstandorte bereitstellt. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in den USA und expandiert international. Hauptkonkurrenten sind American Tower und Crown Castle. SBA's Alleinstellungsmerkmale sind strategisch platzierte Masten und innovative Mietlösungen.

    SBA Communications Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Am heutigen Handelstag musste die SBA Communications Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,82 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SBA Communications Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,35 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SBA Communications Registered (A) Aktie damit um -3,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SBA Communications Registered (A) -12,79 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

    SBA Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,09 %
    1 Monat -11,41 %
    3 Monate -14,35 %
    1 Jahr -21,16 %

    Informationen zur SBA Communications Registered (A) Aktie

    Es gibt 107 Mio. SBA Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,18 Mrd.EUR wert.

    SBA Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SBA Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SBA Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SBA Communications Registered (A)

    -5,19 %
    -3,12 %
    -10,60 %
    -14,52 %
    -21,75 %
    -48,50 %
    -33,94 %
    +58,93 %
    ISIN:US78410G1040WKN:A2DKP8



    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
