Einführung der revolutionären GreenApex- und TITAN-Geschirrspüler auf der IFA

Der GreenApex-Geschirrspüler, der bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 mit dem „Excellent Energy-Saving Technology Gold Award" ausgezeichnet wurde, stellt einen gewaltigen Sprung bei der Energieeffizienz dar. Durch die nahtlose Integration von Wärmepumpentechnologie und umweltfreundlichem R290-Kältemittel erreicht er eine beispiellose Energieeffizienz von A minus 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Modellen der Energieeffizienzklasse A. Das innovative Gerät minimiert nicht nur den Energieverbrauch, sondern unterstützt auch die globalen Bemühungen zur Reduzierung von Kohlenstoff, da es kein Ozonabbaupotenzial (Ozone Depletion Potential, ODP) aufweist. Jeder Spülgang unterstreicht das Engagement von Midea für eine nachhaltige Entwicklung und eine Netto-Null-Zukunft.

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Midea, eine weltweit führende Hausgerätemarke, stellt zwei revolutionäre Geschirrspüler vor, die die Grenzen von Nachhaltigkeit und Raumnutzung neu stecken. Der GreenApex Wärmepumpen-Geschirrspüler und der TITAN-Geschirrspüler spiegeln das anhaltende Engagement von Midea für innovative, umweltbewusste und benutzerorientierte Lösungen wider.

Der TITAN-Geschirrspüler setzt neue Maßstäbe bei Raumnutzung und Reinigungsleistung. Durch Präzisionsmechanik – einschließlich eines um 18 % schlankeren Pumpensystems – bietet er 26 % mehr Kapazität im oberen Regalbereich bei unveränderter Baugröße. Das „Micro-Shell, Macro-Capacity"-Design verbessert die Raumeffizienz, während das zonenspezifische Spülsystem gezielte, makellose Ergebnisse liefert. Ganz gleich, ob es um die Bewirtung von Gästen oder um die täglichen Mahlzeiten geht, Nutzerinnen und Nutzer können sich voll und ganz auf den TITAN verlassen, wenn es um kraftvolle Reinigung ohne Einschränkungen beim Fassungsvermögen geht.

Bei Midea entwickeln wir mehr als nur Geräte – wir schaffen Systeme, die das Leben verbessern und den Planeten schützen. Von der Wärmepumpenrevolution beim GreenApex bis zur Raumoptimierung beim TITAN: Unsere Produkte ermöglichen es Nutzerinnen und Nutzern, jederzeit zusammenzukommen und nachhaltig zu leben.

Midea lädt alle IFA-Besucherinnen und -Besucher ein, diese Innovationen an seinem Stand zu erleben und die neue Ära des intelligenten, verantwortungsvollen Geschirrspülens zu erleben.

