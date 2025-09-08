Deutz startet Kapitalerhöhung für Übernahme - Aktie nachbörslich unter Druck

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 2,7 Prozent zum Xetra-Schlusskurs von 9,95 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Millionen Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag./nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 9,64 auf Tradegate (08. September 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +8,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +2,83 %/+13,11 % bedeutet.