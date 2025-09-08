Deutz startet Kapitalerhöhung für Übernahme - Aktie nachbörslich unter Druck
- Deutz erhöht Kapital um 10% durch neue Aktien.
- 13,9 Millionen Aktien zur Finanzierung der Übernahme.
- Aktie fiel um 2,7% auf 9,95 Euro zum Schlusskurs.
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen. So soll das Grundkapital um 10 Prozent durch Ausgabe rund 13,9 Millionen neue Aktien aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit. Das Bezugsrecht ist ausgeschlossen. Der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.
Mit dem Erlös will Deutz den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine solche Maßnahme in Aussicht gestellt.
Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 2,7 Prozent zum Xetra-Schlusskurs von 9,95 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Millionen Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag./nas/jha/
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 9,64 auf Tradegate (08. September 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +8,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +2,83 %/+13,11 % bedeutet.
Die Übernahme von Sobek, einem Hersteller von elektrischen Antriebssystemen, eröffnet Deutz Zugang zu einem wachsenden Markt im Verteidigungssektor, insbesondere im Bereich unbemannter Luftfahrtsysteme (Drohnen). Sobek beliefert bereits führende europäische Drohnenhersteller und hat sich in spezialisierten Anwendungsfeldern wie Motorsport und Medizintechnik etabliert. Die Technologie von Sobek zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und Energieeffizienz aus, was sie für moderne Drohnenanwendungen besonders geeignet macht.
DEUTZ steigt ins Drohnengeschäft ein