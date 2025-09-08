    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutz startet Kapitalerhöhung für Übernahme - Aktie nachbörslich unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz erhöht Kapital um 10% durch neue Aktien.
    • 13,9 Millionen Aktien zur Finanzierung der Übernahme.
    • Aktie fiel um 2,7% auf 9,95 Euro zum Schlusskurs.
    Deutz startet Kapitalerhöhung für Übernahme - Aktie nachbörslich unter Druck
    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen. So soll das Grundkapital um 10 Prozent durch Ausgabe rund 13,9 Millionen neue Aktien aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit. Das Bezugsrecht ist ausgeschlossen. Der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.

    Mit dem Erlös will Deutz den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine solche Maßnahme in Aussicht gestellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Long
    9,29€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,42€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 2,7 Prozent zum Xetra-Schlusskurs von 9,95 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Millionen Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag./nas/jha/

    Deutz

    +1,35 %
    +8,81 %
    +16,97 %
    +28,61 %
    +120,60 %
    +167,26 %
    +102,89 %
    +91,27 %
    -47,46 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 9,64 auf Tradegate (08. September 2025, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +8,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +2,83 %/+13,11 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutz startet Kapitalerhöhung für Übernahme - Aktie nachbörslich unter Druck Der Motorenbauer Deutz will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen. So soll das Grundkapital um 10 Prozent durch Ausgabe rund 13,9 Millionen neue Aktien aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am …