SATELLAI kündigt Collar Go an, ein GPS-Halsband mit KI-gestützter Gesundheitsanalyse, 15-tägiger Akkulaufzeit und mehr

„Mit dem Collar Go bringen wir nicht nur ein neues Produkt auf den Markt, sondern schaffen auch eine zugänglichere Möglichkeit, mit unseren vierbeinigen Familienmitgliedern in Kontakt zu treten und für sie zu sorgen", erklärt Mark Mao, Gründer und Geschäftsführer von SATELLAI. „Wir hoffen, dass sich Collar Go als unverzichtbares Hilfsmittel für Haustierbesitzer auf der ganzen Welt erweisen wird."

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- SATELLAI, ein Pionier im Bereich der KI-integrierten Haustiertechnologie, präsentierte auf der IFA Berlin sein Collar Go, das neuen Haustierbesitzern die bewährte Konnektivität und KI-gestützte Gesundheitsunterstützung von SATELLAI zu einem branchenführenden Preis bietet. Das Collar Go verspricht eine Nutzungsdauer von bis zu 15 Tagen mit einer einzigen Aufladung, fortschrittliches Satelliten-Tracking und KI-gestützte Gesundheitsüberwachung.

Echtzeit-Tracking und Fluchtalarm

Das SATELLAI Collar Go nutzt die GPS-Technologie, um eine genaue Verfolgung in Echtzeit zu ermöglichen. Die Besitzer können auch auf das historische Tracking zugreifen, das Einblicke in Lieblingsorte und vergangene Routen bietet.

Wenn Fido sich zu weit entfernt, bietet das Collar Go einen Fluchtalarm mit anpassbaren Audiokommandos, um Ihren pelzigen Freund nach Hause zu locken.

KI-gestützte Aktivitäts- und Gesundheitsüberwachung

Das Collar Go verfügt außerdem über eine KI-gestützte Gesundheits- und Aktivitätsüberwachung, die Ihnen dabei hilft, Beschwerden zu erkennen. Der integrierte KI-Coach liefert:

Gesundheits- und Aktivitätsverfolgung in Echtzeit mit KI-gestützter Analyse

Intelligente Warnmeldungen

Ein proprietäres LLM für maßgeschneiderte Pflege-, Ernährungs- und Gesundheitsberatung

Bemerkenswerte Langlebigkeit und Batterielebensdauer

Dank seiner robusten Konstruktion und einer Batterielebensdauer von 15 Tagen ist das Collar Go auch für aktive Hunde geeignet. Es ist nach IP68 staub- und wasserdicht und eignet sich daher ideal für Hunde, die Regen, Schlamm oder Schwimmen genießen.

Hauptmerkmale und Vorteile

Live- und historisches GPS-Tracking – Verfolgen Sie den Standort Ihres Hundes in Echtzeit, entdecken Sie vergangene Routen und erkunden Sie bevorzugte Orte.

– Verfolgen Sie den Standort Ihres Hundes in Echtzeit, entdecken Sie vergangene Routen und erkunden Sie bevorzugte Orte. „Find Dog"-Licht- und Audiosignale – Lösen Sie Licht - und Audiosignale aus, um Haustiere im Dunkeln oder in abgelegenen Bereichen leicht zu lokalisieren.

– Lösen - und Audiosignale aus, um Haustiere im Dunkeln oder in abgelegenen Bereichen leicht zu lokalisieren. Fluchtbenachrichtigungen und benutzerdefinierte Befehle – Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn ein Haustier die sichere Zone verlässt, und verwenden Sie anpassbare Befehle, um es zurückzurufen.

– Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn ein Haustier die sichere Zone verlässt, und verwenden Sie anpassbare Befehle, um es zurückzurufen. KI-gestützte Analyse – Echtzeit-Aktivitätsüberwachung und intelligente Warnmeldungen tragen dazu bei, dass rechtzeitig eingegriffen werden kann.

– Echtzeit-Aktivitätsüberwachung und intelligente Warnmeldungen tragen dazu bei, dass rechtzeitig eingegriffen werden kann. Stilvolle Farboptionen – Zeigen Sie die Persönlichkeit Ihres Hundes mit vier leuchtenden Farben

– Zeigen Sie die Persönlichkeit Ihres Hundes mit vier leuchtenden Farben Robust und langlebig – Wasserdicht, staubgeschützt und mit einer 15-Tage-Batterie ausgestattet

Das SATELLAI Collar Go wird nächsten Monat in der EU und im November 2025 in den USA unter https://satellai.com/ erhältlich sein.

Informationen zu SATELLAI

SATELLAI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit, Gesundheit und Zufriedenheit von Haustieren durch Technologie zu verbessern. SATELLAI wurde von einem engagierten Team von Haustierliebhabern gegründet, die die Erfahrung gemacht haben, dass ihre vierbeinigen Familienmitglieder weglaufen, sich verletzen oder plötzlich gesundheitliche Probleme entwickeln können. SATELLAI ist bestrebt, die Kluft zwischen Haustieren und Menschen durch Satellitenortung und KI-Technologie zu überbrücken, die spezifisch für jedes Haustier detaillierte Einblicke in Standort, Aktivität, Gesundheit und mehr bietet.

Mit der Mission, Tierbesitzern Sicherheit zu bieten und das Leben von Haustieren überall zu verbessern, setzt SATELLAI seine Innovationen fort, angetrieben von einem tiefen Engagement für den Tierschutz und die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Weitere Informationen finden Sie unter https://satellai.com/.

