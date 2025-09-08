    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    EuroStoxx legt zu - Rückenwind von der Wall Street

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 startet mit +0,84% in die Woche.
    • Rückenwind durch US-Zinssenkungshoffnungen spürbar.
    • Frankreichs Regierungskrise belastet Stimmung, Reformdruck.
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx legt zu - Rückenwind von der Wall Street
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten ist der EuroStoxx 50 am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Eurozone-Leitindex gewann 0,84 Prozent auf 5.362,81 Punkte. Rückenwind kam aus den USA, wo Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed die Kurse angeschoben hatten.

    In London legte der FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 9.221,44 Zähler zu. In Zürich hingegen ging es für den SMI um 0,47 Prozent auf 12.312,65 Punkte abwärts.

    Im Fokus stand die Regierungskrise in Frankreich. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone könnte schon an diesem Montag ohne Regierung dastehen. Denn am Nachmittag stellte Frankreichs Premierminister François Bayrou die Vertrauensfrage. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er sie verlieren wird. Da dieser Schritt bereits angekündigt worden war, stieg der Pariser Leitindex Cac 40 in dem insgesamt freundlichen Börsenumfeld um 0,78 Prozent.

    "Die Stimmung im Land ist schlecht, die Menschen gehen gegen tiefgreifende Reformen auf die Straße. Doch die 114 Prozent Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt und das Defizit von fast sechs Prozent im vergangenen Jahr lassen dem Land keine andere Wahl, als zu sparen", machte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets die Lage in Frankreich deutlich./la/nas




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
