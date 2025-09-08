TECNO gewinnt drei Global Product Innovation Technology Awards auf der IFA 2025 für TECNO Slim, MEGABOOK S14 und die AI Glasses Serie
BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- TECNO, eine globale, KI-gesteuerte, innovative Technologiemarke, feierte heute einen bemerkenswerten Erfolg auf der IFA 2025, einer der weltweit größten und einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik. TECNO erhielt drei prestigeträchtige „IFA Global Product Technology Innovation Awards" für seine hochmodernen Produkte: TECNO Slim, TECNO MEGABOOK S14 und die TECNO AI Glasses Serie, und unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich der KI-gesteuerten Innovation und der Verbrauchertechnologie der nächsten Generation.
Die IFA Global Product Technology Innovation Awards, die gemeinsam von IDG, IFA und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) veranstaltet werden, gehören zu den wichtigsten Auszeichnungen in der weltweiten Unterhaltungselektronikbranche. Diese Auszeichnungen gelten oft als Maßstab für technologische Innovationen und würdigen bahnbrechende Produkte, die neue Industriestandards setzen, während sie gleichzeitig die kontinuierlichen Fortschritte bei KI-gesteuerten intelligenten Erlebnissen und nutzerzentriertem Design hervorheben.
Diese Anerkennung unterstreicht die Vision von TECNO, fortschrittliche Technologie für Nutzer weltweit zugänglich zu machen. Jedes ausgezeichnete Produkt steht für einen Sprung nach vorn in Sachen Design, Intelligenz sowie Benutzerfreundlichkeit und spiegelt den Einsatz der Marke wider, modernste KI mit elegantem Design zu kombinieren. Durch kontinuierliche Innovation strebt TECNO danach, Verbrauchern in den Schwellenländern und darüber hinaus die Möglichkeit zu bieten, ihre Kreativität und Konnektivität durch Technologie zu steigern.
TECNO Slim: Das weltweit dünnste 3D-gebogene Smartphone
Das TECNO Slim definiert die Technik von Smartphones neu, denn es ist das schlankste 3D-gebogene Handy der Welt mit außergewöhnlichem Stil, Leistung und Ausdauer. Es ist in zwei Varianten erhältlich: das SPARK Slim, das mit nur 5,93 mm das weltweit flachste Smartphone mit gebogenem Bildschirm ist, und das POVA Slim 5G, welches mit nur 5,95 mm das dünnste 5G-Handy mit gebogenem Bildschirm ist. Trotz der schlanken Form verfügt das TECNO Slim über einen langlebigen 5.160-mAh-High-Density-Akku mit 45-W-Schnellladefunktion, ein brillantes 144-Hz-1,5K-AMOLED-Display, welches durch Corning Gorilla Glass 7i geschützt wird, sowie über eine Stoßfestigkeit nach Militärstandard – ein Beweis dafür, dass atemberaubende Schlankheit mit kompromissloser Leistung und robuster Widerstandsfähigkeit einhergehen kann.