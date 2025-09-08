TECNO gewinnt drei Global Product Innovation Technology Awards auf der IFA 2025 für TECNO Slim, MEGABOOK S14 und die AI Glasses Serie

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- TECNO, eine globale, KI-gesteuerte, innovative Technologiemarke, feierte heute einen bemerkenswerten Erfolg auf der IFA 2025, einer der weltweit größten und einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik. TECNO erhielt drei prestigeträchtige „IFA Global Product Technology Innovation Awards" für seine hochmodernen Produkte: TECNO Slim, TECNO MEGABOOK S14 und die TECNO AI Glasses Serie, und unterstreicht damit seine Führungsrolle im Bereich der KI-gesteuerten Innovation und der Verbrauchertechnologie der nächsten Generation.

Die IFA Global Product Technology Innovation Awards, die gemeinsam von IDG, IFA und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) veranstaltet werden, gehören zu den wichtigsten Auszeichnungen in der weltweiten Unterhaltungselektronikbranche. Diese Auszeichnungen gelten oft als Maßstab für technologische Innovationen und würdigen bahnbrechende Produkte, die neue Industriestandards setzen, während sie gleichzeitig die kontinuierlichen Fortschritte bei KI-gesteuerten intelligenten Erlebnissen und nutzerzentriertem Design hervorheben.