    Finanz Informatik erhält Zertifizierung nach EMAS für vorbildliches Umweltmanagement (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die Finanz Informatik (FI), der zentrale
    IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe, hat
    die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach der europäischen Verordnung
    des Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) erfolgreich abgeschlossen und heute
    das offizielle Zertifikat von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt
    am Main erhalten. Die Zertifizierung gilt für alle Standorte der FI -
    einschließlich der Rechenzentren - und ist ein wichtiger Baustein in der
    Nachhaltigkeitsstrategie der Finanz Informatik.

    Die FI setzt sich seit Langem für eine nachhaltige Entwicklung in der
    Finanzbranche ein und hat Nachhaltigkeit in ihrer Geschäftsstrategie verankert.
    Sie hat sich bewusst für die Einführung eines Umweltmanagementsystems
    entschieden, da dieses ganzheitlich ausgelegt ist und neben der Energieeffizienz
    auch weitere Aspekte wie Wasser, Abfall, Emissionen und Ressourcenschonung in
    den Fokus nimmt. Im Rahmen der EMAS-Einführung hat die FI unter anderem die
    Umweltauswirkungen ihrer Prozesse analysiert, klare Ziele und Maßnahmen zur
    Ressourcenschonung entwickelt sowie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess
    etabliert. Mit EMAS erfüllt das Unternehmen gleichzeitig die Anforderungen des
    Energieeffizienzgesetzes (EnEfG), ein Energie- oder Umweltmanagementsystem
    einzuführen.

    Die Initiativen des Unternehmens sind auch für die Sparkassen von Vorteil: Indem
    die FI in energieeffiziente Prozesse, Lösungen und Rechenzentren investiert,
    senkt sie den CO2-Fußabdruck der Sparkassen und macht Banking flächendeckend
    nachhaltiger.

    "Als Digitalisierungspartner mit Lösungen für die 343 Sparkassen und deren 50
    Millionen Endkundinnen und -kunden bieten wir nicht nur hochwertige
    IT-Dienstleistungen, sondern übernehmen auch Verantwortung für unsere Umwelt.
    Mit EMAS schaffen wir die Grundlage, unsere Umweltleistung systematisch und
    kontinuierlich zu verbessern - und leisten damit einen konkreten Beitrag zur
    Erreichung der nationalen Klimaschutzziele", erklärt Martin Waldmann,
    Geschäftsführer der Finanz Informatik.

    "Die Zertifizierung bestätigt, dass unsere Maßnahmen und Prozesse im Bereich
    Umweltschutz auf eine kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet sind. EMAS hilft
    uns, Umweltaspekte noch konsequenter in unseren Betriebsabläufen zu
    berücksichtigen und das Bewusstsein zu verstärken, dass die FI und damit auch
    die Sparkassen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und Nachhaltigkeit
    professionell gestalten. Damit ist die Zertifizierung ein Meilenstein unserer
    Nachhaltigkeitsstrategie", ergänzt Tim Hagedorn, Projektleiter EMAS bei der
    Finanz Informatik.

    Sichtbar wird das vielfältige Engagement des Unternehmens unter anderem in den
    Maßnahmen zur energieeffizienten Gestaltung der Rechenzentren. Diese werden
    ausschließlich mit Ökostrom betrieben und beheizen mit ihrer Abwärme die
    benachbarten Bürogebäude. Nachhaltige Kältemaschinen, mehr Effizienz bei der
    Kühlung der Hardware und eine Erhöhung der Raumtemperatur sorgen für weitere
    positive Effekte.

    "Ein Managementsystem im Unternehmen umzusetzen und damit Ressourcen, Aufgaben,
    Verantwortlichkeiten und Befugnisse verteilen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
    einbinden und schulen, Daten erheben sowie den gesamten Prozess kommunizieren
    und dokumentieren ist ein aufwendiger Weg. Die Finanz Informatik dokumentiert
    damit, dass der betriebliche Umweltschutz hohe Priorität genießt, und ist
    berechtigt, das EMAS-Logo zu nutzen", betont Dr. Thomas Steigleder,
    Geschäftsführer für den Bereich Innovation und Umwelt bei der IHK Frankfurt.

    Im Rahmen einer offiziellen Übergabe am FI-Hauptsitz in Frankfurt überreichte
    Thomas Steigleder gemeinsam mit seiner Kollegin Luise Riedel, Referentin Umwelt,
    das EMAS-Zertifikat an Martin Waldmann und Tim Hagedorn. Die Zertifizierung
    bestätigt, dass die Maßnahmen und Prozesse im Bereich Umweltschutz den höchsten
    Standards entsprechen. Sie wird fortan in jährlichen Überwachungsaudits
    überprüft und alle drei Jahre vollständig rezertifiziert, um sicherzustellen,
    dass die FI diese Standards weiterhin erfüllt.

