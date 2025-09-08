Finanz Informatik erhält Zertifizierung nach EMAS für vorbildliches Umweltmanagement (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Finanz Informatik (FI), der zentrale

IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe, hat

die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach der europäischen Verordnung

des Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) erfolgreich abgeschlossen und heute

das offizielle Zertifikat von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt

am Main erhalten. Die Zertifizierung gilt für alle Standorte der FI -

einschließlich der Rechenzentren - und ist ein wichtiger Baustein in der

Nachhaltigkeitsstrategie der Finanz Informatik.



Die FI setzt sich seit Langem für eine nachhaltige Entwicklung in der

Finanzbranche ein und hat Nachhaltigkeit in ihrer Geschäftsstrategie verankert.

Sie hat sich bewusst für die Einführung eines Umweltmanagementsystems

entschieden, da dieses ganzheitlich ausgelegt ist und neben der Energieeffizienz

auch weitere Aspekte wie Wasser, Abfall, Emissionen und Ressourcenschonung in

den Fokus nimmt. Im Rahmen der EMAS-Einführung hat die FI unter anderem die

Umweltauswirkungen ihrer Prozesse analysiert, klare Ziele und Maßnahmen zur

Ressourcenschonung entwickelt sowie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess

etabliert. Mit EMAS erfüllt das Unternehmen gleichzeitig die Anforderungen des

Energieeffizienzgesetzes (EnEfG), ein Energie- oder Umweltmanagementsystem

einzuführen.





Die Initiativen des Unternehmens sind auch für die Sparkassen von Vorteil: Indem

die FI in energieeffiziente Prozesse, Lösungen und Rechenzentren investiert,

senkt sie den CO2-Fußabdruck der Sparkassen und macht Banking flächendeckend

nachhaltiger.



"Als Digitalisierungspartner mit Lösungen für die 343 Sparkassen und deren 50

Millionen Endkundinnen und -kunden bieten wir nicht nur hochwertige

IT-Dienstleistungen, sondern übernehmen auch Verantwortung für unsere Umwelt.

Mit EMAS schaffen wir die Grundlage, unsere Umweltleistung systematisch und

kontinuierlich zu verbessern - und leisten damit einen konkreten Beitrag zur

Erreichung der nationalen Klimaschutzziele", erklärt Martin Waldmann,

Geschäftsführer der Finanz Informatik.



"Die Zertifizierung bestätigt, dass unsere Maßnahmen und Prozesse im Bereich

Umweltschutz auf eine kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet sind. EMAS hilft

uns, Umweltaspekte noch konsequenter in unseren Betriebsabläufen zu

berücksichtigen und das Bewusstsein zu verstärken, dass die FI und damit auch

die Sparkassen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und Nachhaltigkeit

professionell gestalten. Damit ist die Zertifizierung ein Meilenstein unserer

Nachhaltigkeitsstrategie", ergänzt Tim Hagedorn, Projektleiter EMAS bei der

Finanz Informatik.



Sichtbar wird das vielfältige Engagement des Unternehmens unter anderem in den

Maßnahmen zur energieeffizienten Gestaltung der Rechenzentren. Diese werden

ausschließlich mit Ökostrom betrieben und beheizen mit ihrer Abwärme die

benachbarten Bürogebäude. Nachhaltige Kältemaschinen, mehr Effizienz bei der

Kühlung der Hardware und eine Erhöhung der Raumtemperatur sorgen für weitere

positive Effekte.



"Ein Managementsystem im Unternehmen umzusetzen und damit Ressourcen, Aufgaben,

Verantwortlichkeiten und Befugnisse verteilen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

einbinden und schulen, Daten erheben sowie den gesamten Prozess kommunizieren

und dokumentieren ist ein aufwendiger Weg. Die Finanz Informatik dokumentiert

damit, dass der betriebliche Umweltschutz hohe Priorität genießt, und ist

berechtigt, das EMAS-Logo zu nutzen", betont Dr. Thomas Steigleder,

Geschäftsführer für den Bereich Innovation und Umwelt bei der IHK Frankfurt.



Im Rahmen einer offiziellen Übergabe am FI-Hauptsitz in Frankfurt überreichte

Thomas Steigleder gemeinsam mit seiner Kollegin Luise Riedel, Referentin Umwelt,

das EMAS-Zertifikat an Martin Waldmann und Tim Hagedorn. Die Zertifizierung

bestätigt, dass die Maßnahmen und Prozesse im Bereich Umweltschutz den höchsten

Standards entsprechen. Sie wird fortan in jährlichen Überwachungsaudits

überprüft und alle drei Jahre vollständig rezertifiziert, um sicherzustellen,

dass die FI diese Standards weiterhin erfüllt.



