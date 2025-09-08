Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation Hub (Ehub) debütiert auf der IFA Berlin 2025 mit vier Portfolio Stars

SHENZHEN, China, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (Ehub) wird auf der IFA 2025 in Berlin ein bedeutendes Debüt feiern. Ehub führt vier seiner herausragenden Portfolio-Tech-Unternehmen – InnAIO, Vispek, i2Cool und GEE・D – auf die globale Bühne und markiert einen entscheidenden Schritt in ihrer internationalen Expansion, indem sie bahnbrechende Innovationen aus dem Ökosystem zwischen Shenzhen und Hongkong vorstellen.

Diese kuratierte Mission unterstreicht Ehubs Versprechen, hochwertige wissenschaftliche Innovationen auf den globalen Markt zu bringen. Über die Ausstellung hinaus wird die Delegation führende europäische Technologiezentren besuchen, um wichtige Branchennetzwerke aufzubauen und die globale Resonanz von „Shenzhen R&D" und „Hong Kong Creativity" zu gewährleisten.