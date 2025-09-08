Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation Hub (Ehub) debütiert auf der IFA Berlin 2025 mit vier Portfolio Stars
SHENZHEN, China, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (Ehub) wird auf der IFA 2025 in Berlin ein bedeutendes Debüt feiern. Ehub führt vier seiner herausragenden Portfolio-Tech-Unternehmen – InnAIO, Vispek, i2Cool und GEE・D – auf die globale Bühne und markiert einen entscheidenden Schritt in ihrer internationalen Expansion, indem sie bahnbrechende Innovationen aus dem Ökosystem zwischen Shenzhen und Hongkong vorstellen.
Diese kuratierte Mission unterstreicht Ehubs Versprechen, hochwertige wissenschaftliche Innovationen auf den globalen Markt zu bringen. Über die Ausstellung hinaus wird die Delegation führende europäische Technologiezentren besuchen, um wichtige Branchennetzwerke aufzubauen und die globale Resonanz von „Shenzhen R&D" und „Hong Kong Creativity" zu gewährleisten.
Vier Ehub-Auszeichnungen:
- InnAIO: Das auf KI-Sprachinteraktion spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Singapur wird sein geklontes KI-Übersetzungsmodell vorstellen. Ziel ist es, Partnerschaften mit europäischen Händlern
zu schließen, um seine Sprachlösungen auf den Markt zu bringen.
- Vispek: Dieses innovative Unternehmen nutzt Miniatur-Spektralsensorik und künstliche Intelligenz, um Analysen in Laborqualität in die Unterhaltungselektronik zu bringen. Auf der IFA wird das
Unternehmen die Zusammenarbeit mit europäischen Entwicklern suchen, um Anwendungen für Haushaltsgeräte und mehr zu verbessern.
- i2Cool: i2Cool stellt seine stromfreie, auf Nanomaterialien basierende Kühltechnologie vor und bietet Beschichtungen sowie Folien an, die erhebliche Temperaturunterschiede erzeugen. Sie
soll europäischen Bau- und Industrieunternehmen ihren Wert für Nachhaltigkeitsziele demonstrieren.
- GEE・D: Ein führendes Unternehmen im Bereich intelligenter High-End-Schönheitsgeräte mit über 500 weltweiten Patenten. Das Unternehmen wird seine preisgekrönten, der EU-Norm entsprechenden Produkte vorstellen, um seinen weltweiten Bekanntheitsgrad zu steigern.
Mit der IFA als Sprungbrett will Ehub einen entscheidenden Anstoß für die Internationalisierung seines Ökosystems geben. Diese Initiative ist ein wichtiger Beitrag zum Verständnis des europäischen Marktes, zur Stärkung des Ehub-Profils als führende Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong und zur Schaffung eines Kreislaufs des globalen Engagements.
Informationen zu Ehub:
Ehub ist die erste Anlaufstelle für internationale Jungunternehmer, die auf dem chinesischen Festland und in der Greater Bay Area innovativ tätig sein wollen. Ehub ist ein offiziell anerkannter Stützpunkt für Jugendinnovation und Unternehmertum in Guangdong und Hongkong.
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qianhai-shenzhen-hong-kong-youth-innovation-hub-ehub-debutiert-auf-der-ifa-berlin-2025-mit-vier-portfolio-stars-302549435.html