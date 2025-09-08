SOPHiA GENETICS und Jessa Ziekenhuis verkünden Partnerschaft im Bereich der Präzisionsonkologie auf dem Europäischen Kongress für Pathologie
(Nasdaq: SOPH), ein Cloud-natives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen und
weltweit führend im Bereich der datengesteuerten Medizin, hat eine bedeutende
neue Zusammenarbeit mit dem Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Belgien, bekannt
gegeben. Die Institutionen schließen sich zusammen, um Krebspatienten in ganz
Belgien modernste genomische Tests und onkologische Forschung zur Verfügung zu
stellen.
Das Jessa Ziekenhuis, eine der größten Gesundheitseinrichtungen Belgiens,
versorgt über 530 000 Einwohner und verarbeitet jährlich mehr als 3000
onkologische DNA- und RNA-Proben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das
Krankenhaus SOPHiA DDM(TM) in seiner gesamten Pathologie einsetzen, um seine
Next-Generation-Sequencing (NGS)-Workflows auf einer einzigen Plattform zu
vereinheitlichen. Diese vollständige Standardisierung, die eine universelle
Bibliotheksvorbereitung, einheitliche automatisierte Protokolle und einen
vollständig integrierten Arbeitsablauf umfasst, gewährleistet Effizienz,
Harmonisierung sowie die Einhaltung der nationalen ComPerMed-Richtlinien und
ermöglicht gleichzeitig eine effektivere Nutzung der Sequenzierungsressourcen.
Das Krankenhaus wird sechs "SOPHiA GENETICS"-Anwendungen einsetzen, die auf
seinen Testbedarf bei soliden Tumoren, hämatologischen Malignomen sowie
Flüssigbiopsie-Analysen zugeschnitten sind und sowohl die klinische
Entscheidungsfindung als auch die Forschungsmöglichkeiten verbessern.
Die Lösung von SOPHiA GENETICS kombiniert eine Cloud-basierte Plattform mit
integrierter Automatisierung und fortschrittlichen Analysetools, die vollständig
in das Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) von Jessa Ziekenhuis integriert
sind. Dies gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss, Konsistenz im gesamten
Arbeitsablauf sowie eine erhebliche Rationalisierung der Abläufe.
Durch die Vereinheitlichung des gesamten Pathologie-NGS-Betriebs in einem
einzigen Arbeitsablauf erwartet Jessa Ziekenhuis eine Verkürzung der
Bearbeitungszeit um 30 bis 50 %, eine Senkung der Gesamtkosten um bis zu 25 %
und eine Beschleunigung der Testdurchlaufzeiten. Dieser harmonisierte Ansatz
ermöglicht zudem eine effizientere Nutzung von Sequenzern, eine Rekordzeit von
