    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SOPHiA GENETICS und Jessa Ziekenhuis verkünden Partnerschaft im Bereich der Präzisionsonkologie auf dem Europäischen Kongress für Pathologie

    Boston und Rolle, Schweiz (ots/PRNewswire) - SOPHiA GENETICS (https://edge.prnew
    swire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502250-1&h=2758566651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc
    %2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502250-1%26h%3D2349199036%26u%3Dhttps%253A%25
    2F%252Fwww.sophiagenetics.com%252F%26a%3DSOPHiA%2BGENETICS&a=SOPHiA+GENETICS)
    (Nasdaq: SOPH), ein Cloud-natives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen und
    weltweit führend im Bereich der datengesteuerten Medizin, hat eine bedeutende
    neue Zusammenarbeit mit dem Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Belgien, bekannt
    gegeben. Die Institutionen schließen sich zusammen, um Krebspatienten in ganz
    Belgien modernste genomische Tests und onkologische Forschung zur Verfügung zu
    stellen.

    Das Jessa Ziekenhuis, eine der größten Gesundheitseinrichtungen Belgiens,
    versorgt über 530 000 Einwohner und verarbeitet jährlich mehr als 3000
    onkologische DNA- und RNA-Proben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das
    Krankenhaus SOPHiA DDM(TM) in seiner gesamten Pathologie einsetzen, um seine
    Next-Generation-Sequencing (NGS)-Workflows auf einer einzigen Plattform zu
    vereinheitlichen. Diese vollständige Standardisierung, die eine universelle
    Bibliotheksvorbereitung, einheitliche automatisierte Protokolle und einen
    vollständig integrierten Arbeitsablauf umfasst, gewährleistet Effizienz,
    Harmonisierung sowie die Einhaltung der nationalen ComPerMed-Richtlinien und
    ermöglicht gleichzeitig eine effektivere Nutzung der Sequenzierungsressourcen.

    Das Krankenhaus wird sechs "SOPHiA GENETICS"-Anwendungen einsetzen, die auf
    seinen Testbedarf bei soliden Tumoren, hämatologischen Malignomen sowie
    Flüssigbiopsie-Analysen zugeschnitten sind und sowohl die klinische
    Entscheidungsfindung als auch die Forschungsmöglichkeiten verbessern.

    Die Lösung von SOPHiA GENETICS kombiniert eine Cloud-basierte Plattform mit
    integrierter Automatisierung und fortschrittlichen Analysetools, die vollständig
    in das Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) von Jessa Ziekenhuis integriert
    sind. Dies gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss, Konsistenz im gesamten
    Arbeitsablauf sowie eine erhebliche Rationalisierung der Abläufe.

    Durch die Vereinheitlichung des gesamten Pathologie-NGS-Betriebs in einem
    einzigen Arbeitsablauf erwartet Jessa Ziekenhuis eine Verkürzung der
    Bearbeitungszeit um 30 bis 50 %, eine Senkung der Gesamtkosten um bis zu 25 %
    und eine Beschleunigung der Testdurchlaufzeiten. Dieser harmonisierte Ansatz
    ermöglicht zudem eine effizientere Nutzung von Sequenzern, eine Rekordzeit von
    Seite 1 von 4 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    SOPHiA GENETICS und Jessa Ziekenhuis verkünden Partnerschaft im Bereich der Präzisionsonkologie auf dem Europäischen Kongress für Pathologie SOPHiA GENETICS (https://edge.prnew swire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502250-1&h=2758566651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc %2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502250-1%26h%3D2349199036%26u%3Dhttps%253A%25 …