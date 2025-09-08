SOPHiA GENETICS und Jessa Ziekenhuis verkünden Partnerschaft im Bereich der Präzisionsonkologie auf dem Europäischen Kongress für Pathologie

Boston und Rolle, Schweiz (ots/PRNewswire) - SOPHiA GENETICS (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502250-1&h=2758566651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502250-1%26h%3D2349199036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sophiagenetics.com%252F%26a%3DSOPHiA%2BGENETICS&a=SOPHiA+GENETICS)(Nasdaq: SOPH), ein Cloud-natives Technologieunternehmen im Gesundheitswesen undweltweit führend im Bereich der datengesteuerten Medizin, hat eine bedeutendeneue Zusammenarbeit mit dem Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Belgien, bekanntgegeben. Die Institutionen schließen sich zusammen, um Krebspatienten in ganzBelgien modernste genomische Tests und onkologische Forschung zur Verfügung zustellen.Das Jessa Ziekenhuis, eine der größten Gesundheitseinrichtungen Belgiens,versorgt über 530 000 Einwohner und verarbeitet jährlich mehr als 3000onkologische DNA- und RNA-Proben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird dasKrankenhaus SOPHiA DDM(TM) in seiner gesamten Pathologie einsetzen, um seineNext-Generation-Sequencing (NGS)-Workflows auf einer einzigen Plattform zuvereinheitlichen. Diese vollständige Standardisierung, die eine universelleBibliotheksvorbereitung, einheitliche automatisierte Protokolle und einenvollständig integrierten Arbeitsablauf umfasst, gewährleistet Effizienz,Harmonisierung sowie die Einhaltung der nationalen ComPerMed-Richtlinien undermöglicht gleichzeitig eine effektivere Nutzung der Sequenzierungsressourcen.Das Krankenhaus wird sechs "SOPHiA GENETICS"-Anwendungen einsetzen, die aufseinen Testbedarf bei soliden Tumoren, hämatologischen Malignomen sowieFlüssigbiopsie-Analysen zugeschnitten sind und sowohl die klinischeEntscheidungsfindung als auch die Forschungsmöglichkeiten verbessern.Die Lösung von SOPHiA GENETICS kombiniert eine Cloud-basierte Plattform mitintegrierter Automatisierung und fortschrittlichen Analysetools, die vollständigin das Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) von Jessa Ziekenhuis integriertsind. Dies gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss, Konsistenz im gesamtenArbeitsablauf sowie eine erhebliche Rationalisierung der Abläufe.Durch die Vereinheitlichung des gesamten Pathologie-NGS-Betriebs in einemeinzigen Arbeitsablauf erwartet Jessa Ziekenhuis eine Verkürzung derBearbeitungszeit um 30 bis 50 %, eine Senkung der Gesamtkosten um bis zu 25 %und eine Beschleunigung der Testdurchlaufzeiten. Dieser harmonisierte Ansatzermöglicht zudem eine effizientere Nutzung von Sequenzern, eine Rekordzeit von