    NVIDIA Aktie gut behauptet +1,49 % - 08.09.2025

    Am 08.09.2025 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +1,49 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,49 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NVIDIA einen Gewinn von +13,67 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -4,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +8,70 %.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,65 %
    1 Monat -8,95 %
    3 Monate +13,67 %
    1 Jahr +50,91 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, wobei viele Nutzer auf mögliche Kaufgelegenheiten warten, während sie Bedenken über einen weiteren Kursrückgang äußern. Die hohe Nachfrage nach NVIDIA-Chips wird als positives Signal wahrgenommen, während die Abkehr von Kleinanlegern als potenzieller Katalysator für Kursbewegungen diskutiert wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Bil. wert.

    MDAX und SDAX glänzen: Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte!


    Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes wie der DAX und MDAX kräftig zulegen, schwächelt der TecDAX. Auch in den USA gibt es leichte Gewinne.

    Börse heute: DAX, Wall Street, Nvidia & Broadcom nach den US-Daten


    Mit rund einem Prozent Kursverlust gehörte der DAX in der Vorwoche zu den schwächsten Märkten. Statistisch startet das Kursbarometer damit in den volatilen Herbst jedoch genau so, wie es historisch verzeichnet ist. Hintergrund der Schwäche war vor allem der Freitag, an dem der US-Arbeitsmarkt noch einmal eine Abkühlung der US-Wirtschaft bestätigte. Die Teilerholung am Abend des Wall Street Handels vollzog der Index jedoch nicht mehr mit und holt diese heute zum neuen Wochenbeginn auf. Kann die 23.800 überwunden werden und wo lauern weitere Widerstände?

    Börsenstart USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,68 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +1,57 %
    -4,65 %
    -8,95 %
    +13,67 %
    +50,91 %
    +929,91 %
    +1.225,95 %
    +28.502,25 %
    +1.034.328,57 %
