Broadcom Aktie legt zu - 08.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Broadcom Aktie. Mit einer Performance von +3,10 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Broadcom Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +32,20 %.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +13,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,52 % gewonnen.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,31 % 1 Monat +9,01 % 3 Monate +32,20 % 1 Jahr +129,32 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Bil. wert.

Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes wie der DAX und MDAX kräftig zulegen, schwächelt der TecDAX. Auch in den USA gibt es leichte Gewinne.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Quartalsbericht von Broadcom für das dritte Fiskalquartal kommt an der Wall Street gut an – mehrere Analysten haben ihre Kursziele für den Chipkonzern angehoben.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.