Almonty Industries Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.09.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Almonty Industries Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,22 % verkraften.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +9,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -9,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +150,49 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,21 % 1 Monat +1,33 % 3 Monate -22,22 % 1 Jahr +188,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie bei 3,60 $. Anleger sind optimistisch, dass der Kurs steigen könnte, während hohe Short-Volumen und mögliche Gewinnrealisierungen durch Großaktionäre thematisiert werden. Zudem wird der Kauf eines US-amerikanischen Wolfram-Vorkommens und die strategische Positionierung des Unternehmens in der steigenden Wolfram-Nachfrage als potenziell positiv für die Bewertung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 840,51 Mio. wert.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.