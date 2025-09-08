Moderna Aktie sackt ab - 08.09.2025

Die Moderna Aktie notiert aktuell bei 20,378€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,64 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,993 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Moderna Aktionäre einen Verlust von -11,13 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +3,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Moderna auf -44,35 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,83 % 1 Monat -5,94 % 3 Monate -11,13 % 1 Jahr -67,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Moderna Aktie, die durch politische Unsicherheiten und negative Marktstimmungen belastet ist. Nutzer sehen die niedrige Bewertung als Kaufgelegenheit und berichten von eigenen Käufen. Die fundamentale Bewertung wird durch die Pipeline neuer Produkte, insbesondere in der Krebsforschung, gestützt. Gleichzeitig wird die Konkurrenzsituation als Risiko für die Kursentwicklung thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 389 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,96 Mrd.EUR wert.

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.