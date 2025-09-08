Hisense stellt auf der IFA 2025 bahnbrechende RGB-MiniLED-Displays und Innovationen im Bereich Immersive Sound vor

Im Mittelpunkt der Präsentation steht der weltweit größte RGB-MiniLED-Fernseher 116" UX, der ein wahrhaft kinoreifes Bild liefert – reine Farben und ultraglatte Farbverläufe. Als Begründer der RGB-MiniLED hat Hisense einen neuen Ansatz zur präzisen Licht- und Farbsteuerung entwickelt. Dieser Durchbruch nutzt fortschrittliches Local Dimming, hohe Bit-Präzision sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8000 nits, während er 100 % des BT.2020-Farbraums wiedergibt, um lebensechte Übergänge, lebendige Farben und außergewöhnliche Klarheit zu gewährleisten.

BERLIN, 8. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik sowie Haushaltsgeräte, setzt auf der IFA 2025 ein Zeichen mit dem Thema „AI Your Life" und präsentiert Innovationen im Bereich der hochwertigen visuellen und akustischen Unterhaltung.

Angetrieben von Hisenses fortschrittlichstem Prozessor – Hi-View AI Engine X – entwickelt sich das lokale Dimmen von der Helligkeitssteuerung zur integrierten Licht- und Farbsteuerung. Es mischt dynamisch Rot, Grün sowie Blau und synchronisiert Hintergrundbeleuchtung und Panel mit ultrapräziser Farbe sowie Helligkeit. Frames werden in Echtzeit für Bild, Ton und Einstellungen optimiert. Das 6.2.2 CineStage X Surround System, welches in Zusammenarbeit mit der Opéra de Paris | Devialet entwickelt wurde, sorgt für 360-Grad-Kino-Audio. Für Gamer bietet das 116UX den 165 Hz Game Mode Ultra mit nativem VRR für besonders flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay.

Auf der IFA präsentierte Hisense in Zusammenarbeit mit Dolby die weltweit erste öffentliche Demonstration von Dolby Vision 2, einer Technologie der nächsten Generation, die außergewöhnliche visuelle Erlebnisse durch intelligente Inhalte, kinoreife Details und Umweltbewusstsein ermöglicht. Dolby Vision 2 soll zuerst auf Hisense-RGB-MiniLED-Fernsehern über ein OTA-Update erscheinen und stellt einen Meilenstein in der Zusammenarbeit dar. Diese Fernsehgeräte werden von MediaTek Pentonic 800 angetrieben.

Im Bereich Home Audio liefert das von Devialet abgestimmte sowie mit Hi-Concerto-Synchronisation ausgestattete HT SATURN-Soundsystem zusammen mit Hisense-Fernsehern 4.1.2 Surround Sound mit Dolby Atmos, DTS:X und Virtual Surround.

Im Bereich AI Cinema erweitert Hisense mit dem L9Q seine TriChroma-Laser-Heimkino-Lösung. Mit 5000 ANSI-Lumen sowie einem Kontrast von 5000:1 liefert er lebendige Bilder mit tiefen Schwarztönen und scharfen Details, selbst in hellen Räumen. Die Projektionsgrößen reichen von 80" bis 200", mit IMAX Enhanced- und Dolby Vision-Unterstützung für ein Kinoerlebnis der Extraklasse. In Zusammenarbeit mit der Opéra de Paris verwandelt Devialet Hisense-Fernseher in akustische Meisterwerke.