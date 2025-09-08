    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds, die über einen Bone-Voiceprint-Sensor und eine LLM-gestützte kontextbezogene Übersetzung verfügen, um phonetisch ähnliche Ausdrücke zu unterscheiden, werden auf der IFA 2025 erstmals

    Berlin, 8. September2025 (ots/PRNewswire) - Nahtlose, sprachübergreifende
    Kommunikation in Echtzeit mit 98 % Genauigkeit und einer Verzögerungszeit von
    nahezu Null (0,2 Sekunden)

    Heute hat Timekettle (https://www.timekettle.co/) , ein weltweit führender
    Anbieter von KI-gestützten Übersetzungslösungen, auf der IFA 2025 die W4 AI
    Interpreter Earbuds vorgestellt. Diese sind die ersten Ohrhörer ihrer Art, bei
    denen die Spracherfassung mittels Bone-Voiceprint-Sensor mit modernster
    KI-gestützter LLM-Übersetzung kombiniert wird. Die W4 wurden für nahtlose,
    mehrsprachige Kommunikation in Echtzeit entwickelt und revolutionieren die
    Sprachübersetzung mit ihrer innovativen Dual-Voice-Aufnahme, beispiellosen
    Rauschfilterfunktionen und kontextbezogenen Übersetzungen, die verwirrende
    Homophone korrigieren und eine Genauigkeit von 98 % sowie eine Verzögerungszeit
    von nahezu Null (0,2 Sekunden) bieten.

    Die W4 AI Interpreter Earbuds sind ab dem 5. September 2025 zum Preis von 349
    US-Dollar / 349 Euro erhältlich und werden während der gesamten IFA 2025 am
    Timekettle-Stand (H3.2-143) vorgeführt.

    Nach dem Erfolg der W4 Pro AI Interpreter-
    (https://www.timekettle.co/products/w4-pro-ai-interpreter-earbuds)
    Over-Ear-Ohrhörer für professionelle Anwender wurden die W4 Bone-conducted
    Earbuds für den gelegentlichen Gebrauch optimiert. Die äußerst stilvollen
    "In-Ear"-Ohrhörer sind kompakt und leicht zu tragen, wodurch sie sich ideal für
    die Kommunikation unterwegs oder zum Genießen von Unterhaltungsangeboten eignen.
    Erhältlich in zwei atemberaubenden Farben: In den Farben Navy Blue und Sandy
    Gold verbinden sie nahtlos Funktion und Mode.

    Barrieren in der sprachenübergreifenden Kommunikation überwinden

    Ausgestattet mit Bone-Voiceprint-Sensoren bieten die W4 AI Interpreter Earbuds
    eine hochpräzise Spracherkennung, indem sie Vibrationen direkt von den Knochen
    des Trägers erfassen. Dadurch werden Hintergrundgeräusche eliminiert und eine
    kristallklare Kommunikation gewährleistet, selbst in lauten Umgebungen wie auf
    Konferenzen, an Flughäfen und in belebten Straßen. Darüber hinaus verhindert der
    Bone-Voiceprint-Sensor das Austreten von Geräuschen und bietet den Benutzern ein
    diskreteres und privateres Kommunikationserlebnis, während gleichzeitig die
    Effizienz und Genauigkeit der sprachübergreifenden Kommunikation erheblich
    verbessert wird.

    Das ergonomische Design passt sich perfekt an das Ohr an und gewährleistet einen
    sicheren und bequemen Sitz, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.
    Der spezielle Ohrbügel positioniert das Mikrofon präzise in Richtung Mund und
    optimiert so die Sprachaufnahme für zusätzliche Effizienz.
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Die Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds, die über einen Bone-Voiceprint-Sensor und eine LLM-gestützte kontextbezogene Übersetzung verfügen, um phonetisch ähnliche Ausdrücke zu unterscheiden, werden auf der IFA 2025 erstmals Nahtlose, sprachübergreifende Kommunikation in Echtzeit mit 98 % Genauigkeit und einer Verzögerungszeit von nahezu Null (0,2 Sekunden) Heute hat Timekettle (https://www.timekettle.co/) , ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten …