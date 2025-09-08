Die Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds, die über einen Bone-Voiceprint-Sensor und eine LLM-gestützte kontextbezogene Übersetzung verfügen, um phonetisch ähnliche Ausdrücke zu unterscheiden, werden auf der IFA 2025 erstmals

Berlin, 8. September2025 (ots/PRNewswire) - Nahtlose, sprachübergreifende

Kommunikation in Echtzeit mit 98 % Genauigkeit und einer Verzögerungszeit von

nahezu Null (0,2 Sekunden)



Heute hat Timekettle (https://www.timekettle.co/) , ein weltweit führender

Anbieter von KI-gestützten Übersetzungslösungen, auf der IFA 2025 die W4 AI

Interpreter Earbuds vorgestellt. Diese sind die ersten Ohrhörer ihrer Art, bei

denen die Spracherfassung mittels Bone-Voiceprint-Sensor mit modernster

KI-gestützter LLM-Übersetzung kombiniert wird. Die W4 wurden für nahtlose,

mehrsprachige Kommunikation in Echtzeit entwickelt und revolutionieren die

Sprachübersetzung mit ihrer innovativen Dual-Voice-Aufnahme, beispiellosen

Rauschfilterfunktionen und kontextbezogenen Übersetzungen, die verwirrende

Homophone korrigieren und eine Genauigkeit von 98 % sowie eine Verzögerungszeit

von nahezu Null (0,2 Sekunden) bieten.







US-Dollar / 349 Euro erhältlich und werden während der gesamten IFA 2025 am

Timekettle-Stand (H3.2-143) vorgeführt.



Nach dem Erfolg der W4 Pro AI Interpreter-

(https://www.timekettle.co/products/w4-pro-ai-interpreter-earbuds)

Over-Ear-Ohrhörer für professionelle Anwender wurden die W4 Bone-conducted

Earbuds für den gelegentlichen Gebrauch optimiert. Die äußerst stilvollen

"In-Ear"-Ohrhörer sind kompakt und leicht zu tragen, wodurch sie sich ideal für

die Kommunikation unterwegs oder zum Genießen von Unterhaltungsangeboten eignen.

Erhältlich in zwei atemberaubenden Farben: In den Farben Navy Blue und Sandy

Gold verbinden sie nahtlos Funktion und Mode.



Barrieren in der sprachenübergreifenden Kommunikation überwinden



Ausgestattet mit Bone-Voiceprint-Sensoren bieten die W4 AI Interpreter Earbuds

eine hochpräzise Spracherkennung, indem sie Vibrationen direkt von den Knochen

des Trägers erfassen. Dadurch werden Hintergrundgeräusche eliminiert und eine

kristallklare Kommunikation gewährleistet, selbst in lauten Umgebungen wie auf

Konferenzen, an Flughäfen und in belebten Straßen. Darüber hinaus verhindert der

Bone-Voiceprint-Sensor das Austreten von Geräuschen und bietet den Benutzern ein

diskreteres und privateres Kommunikationserlebnis, während gleichzeitig die

Effizienz und Genauigkeit der sprachübergreifenden Kommunikation erheblich

verbessert wird.



Das ergonomische Design passt sich perfekt an das Ohr an und gewährleistet einen

sicheren und bequemen Sitz, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.

Der spezielle Ohrbügel positioniert das Mikrofon präzise in Richtung Mund und

optimiert so die Sprachaufnahme für zusätzliche Effizienz. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





