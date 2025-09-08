Die Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds, die über einen Bone-Voiceprint-Sensor und eine LLM-gestützte kontextbezogene Übersetzung verfügen, um phonetisch ähnliche Ausdrücke zu unterscheiden, werden auf der IFA 2025 erstmals
Berlin, 8. September2025 (ots/PRNewswire) - Nahtlose, sprachübergreifende
Kommunikation in Echtzeit mit 98 % Genauigkeit und einer Verzögerungszeit von
nahezu Null (0,2 Sekunden)
Heute hat Timekettle (https://www.timekettle.co/) , ein weltweit führender
Anbieter von KI-gestützten Übersetzungslösungen, auf der IFA 2025 die W4 AI
Interpreter Earbuds vorgestellt. Diese sind die ersten Ohrhörer ihrer Art, bei
denen die Spracherfassung mittels Bone-Voiceprint-Sensor mit modernster
KI-gestützter LLM-Übersetzung kombiniert wird. Die W4 wurden für nahtlose,
mehrsprachige Kommunikation in Echtzeit entwickelt und revolutionieren die
Sprachübersetzung mit ihrer innovativen Dual-Voice-Aufnahme, beispiellosen
Rauschfilterfunktionen und kontextbezogenen Übersetzungen, die verwirrende
Homophone korrigieren und eine Genauigkeit von 98 % sowie eine Verzögerungszeit
von nahezu Null (0,2 Sekunden) bieten.
Die W4 AI Interpreter Earbuds sind ab dem 5. September 2025 zum Preis von 349
US-Dollar / 349 Euro erhältlich und werden während der gesamten IFA 2025 am
Timekettle-Stand (H3.2-143) vorgeführt.
Nach dem Erfolg der W4 Pro AI Interpreter-
(https://www.timekettle.co/products/w4-pro-ai-interpreter-earbuds)
Over-Ear-Ohrhörer für professionelle Anwender wurden die W4 Bone-conducted
Earbuds für den gelegentlichen Gebrauch optimiert. Die äußerst stilvollen
"In-Ear"-Ohrhörer sind kompakt und leicht zu tragen, wodurch sie sich ideal für
die Kommunikation unterwegs oder zum Genießen von Unterhaltungsangeboten eignen.
Erhältlich in zwei atemberaubenden Farben: In den Farben Navy Blue und Sandy
Gold verbinden sie nahtlos Funktion und Mode.
Barrieren in der sprachenübergreifenden Kommunikation überwinden
Ausgestattet mit Bone-Voiceprint-Sensoren bieten die W4 AI Interpreter Earbuds
eine hochpräzise Spracherkennung, indem sie Vibrationen direkt von den Knochen
des Trägers erfassen. Dadurch werden Hintergrundgeräusche eliminiert und eine
kristallklare Kommunikation gewährleistet, selbst in lauten Umgebungen wie auf
Konferenzen, an Flughäfen und in belebten Straßen. Darüber hinaus verhindert der
Bone-Voiceprint-Sensor das Austreten von Geräuschen und bietet den Benutzern ein
diskreteres und privateres Kommunikationserlebnis, während gleichzeitig die
Effizienz und Genauigkeit der sprachübergreifenden Kommunikation erheblich
verbessert wird.
Das ergonomische Design passt sich perfekt an das Ohr an und gewährleistet einen
sicheren und bequemen Sitz, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.
Der spezielle Ohrbügel positioniert das Mikrofon präzise in Richtung Mund und
optimiert so die Sprachaufnahme für zusätzliche Effizienz.
