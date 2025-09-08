    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Gold explodiert: Nur wegen Zinsen? Oder kommt etwas Großes?

    Vor den wichtigen Daten zur Inflation in den USA (Erzeugerpreise und Verbraucherpreise) spielt die Wall Street Beste aller Welten

    Gold steigt heute deutlich über die Marke von 3600 Dollar - passiert nur, weil die Märkte mit fallenden Zinsen rechnen, oder ist das vielleicht doch die Ankündigung eines (geopolitischen) Großereignisses? Bekanntlich gilt Gold als sicherer Hafen - und das gelbe Metall hat in zwei Wochen mehr als 300 Dollar zugelegt. Sind das auch Absicherungen von großen Adressen? Vor den wichtigen Daten zur Inflation in den USA (Erzeugerpreise und Verbraucherpreise) spielt die Wall Street Beste aller Welten: selbst wenn die Inflations-Daten höher ausfallen sollten, werde die Zinsen senken. Aber das ist vielleicht zu kurz gedacht! Morgen wird die Revision der US-Arbeitsmarktdaten wichtig..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldpreis 3.613 Dollar – 300 Dollar Anstieg in 14 Tagen – Zins-Rally

    2. Aktienmärkte zittern: Fed-Zinshoffnung trifft auf steigende Inflation

     

    Das Video "Gold explodiert: Nur wegen Zinsen? Oder kommt etwas Großes?" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
