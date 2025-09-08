Kommission setzt Google Grenzen - wichtiges Signal für konsequente Durchsetzung des Kartellrechts in digitalen Märkten

Berlin (ots) - Die deutsche Medien- und Werbewirtschaft begrüßt die Entscheidung

der Europäischen Kommission, Google wegen Missbrauchs seiner Marktmacht im

Bereich der Online-Werbetechnologie ("AdTech") zu sanktionieren und den Konzern

zur Beseitigung seiner Interessenkonflikte zu verpflichten. Damit folgt die

Kommission den Beschwerden der Branche, die seit Jahren auf die gravierenden

Wettbewerbsverzerrungen durch Googles Selbstbevorzugung hingewiesen hatte.



Google muss seine rechtswidrigen Praktiken beenden und innerhalb von 60 Tagen

darlegen, wie es die Konflikte entlang der AdTech-Wertschöpfungskette wirksam

ausräumt. Andernfalls wird die Kommission selbst Maßnahmen ergreifen - in einem

ersten Schritt durch klare Vorgaben und Auflagen, im weiteren Verlauf notfalls

auch mit strukturellen Eingriffen. Dieses schrittweise Vorgehen verdeutlicht,

dass die EU-Kommission konsequent auf die Einhaltung ihrer Regeln achtet.







sehr wichtiger Schritt. Er stärkt die Rolle des Kartellrechts bei der Korrektur

von Fehlentwicklungen im Wettbewerb und macht es zu einem scharfen Schwert für

eine funktionierende Marktordnung in Europa. Die Botschaft ist klar: Regeln

gelten für alle und werden angewendet - ohne Ausnahme. Funktionierende

Werbemärkte mit fairem Wettbewerb sind das Rückgrat der Refinanzierung privater

Medien. Sie sichern Medienvielfalt und gewährleisten ein Level Playing Field für

alle Marktteilnehmer", so ein Sprecher der Verbände.



Die Verbände betonen zugleich: Der eingeschlagene Weg muss konsequent

fortgeführt werden - bei der Umsetzung des Digital Markets Act (DMA) ebenso wie

angesichts der Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz. KI wird zunehmend in

bestehende Dienste integriert und droht die Marktmacht der BigTech-Unternehmen

wie Google oder

EU-Kommission mit klarer Handlungsbereitschaft auftritt. Gerade im

AdTech-Bereich trägt dies entscheidend zur Stärkung der europäischen

Souveränität und damit zur Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Digitalwirtschaft

bei.



Ansprechpartner der Verbände:



BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V.



Helmut Verdenhalven, Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Medienpolitik



http://www.bdzv.de



IVW - Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern

e.V.



Dr. Kai Kuhlmann, Geschäftsführer



http://www.ivw.de



Markenverband e.V.



Dr. Andreas Gayk, Stellv. Hauptgeschäftsführer



http://www.markenverband.de



Die Mediaagenturen e.V.



Klaus-Peter Schulz, Leiter Office Nord



http://www.diemediaagenturen.de



MVFP - Medienverband der freien Presse e. V.



Prof. Dr. Christoph Fiedler, Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik



http://www.mvfp.de



OWM Organisation Werbungtreibende im Markenverband



Susanne Kunz, Geschäftsführerin



http://www.owm.de



VAUNET - Verband Privater Medien e. V.



Hartmut Schultz, Pressesprecher



http://www.vau.net



vdav - Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V.



Rhett-Christian Grammatik, Geschäftsführer



http://www.vdav.org



Pressekontakt:



Anja Pasquay

Leiterin Kommunikation

Telefon: 030/726298-214

E-Mai mailto:pasquay@bdzv.de



VAUNET - Verband Privater Medien e. V.

Hartmut Schultz, Pressesprecher

Mobil: +49 170 4332 832

Email: mailto:hs@schultz-kommunikation.com

http://www.vau.net



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/6113593

OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.

V.







"Dass diese Entscheidung trotz der zeitlichen Verzögerung nun erfolgt, ist einsehr wichtiger Schritt. Er stärkt die Rolle des Kartellrechts bei der Korrekturvon Fehlentwicklungen im Wettbewerb und macht es zu einem scharfen Schwert füreine funktionierende Marktordnung in Europa. Die Botschaft ist klar: Regelngelten für alle und werden angewendet - ohne Ausnahme. FunktionierendeWerbemärkte mit fairem Wettbewerb sind das Rückgrat der Refinanzierung privaterMedien. Sie sichern Medienvielfalt und gewährleisten ein Level Playing Field füralle Marktteilnehmer", so ein Sprecher der Verbände.Die Verbände betonen zugleich: Der eingeschlagene Weg muss konsequentfortgeführt werden - bei der Umsetzung des Digital Markets Act (DMA) ebenso wieangesichts der Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz. KI wird zunehmend inbestehende Dienste integriert und droht die Marktmacht der BigTech-Unternehmenwie Google oder Apple weiter zu festigen. Umso wichtiger ist es, dass dieEU-Kommission mit klarer Handlungsbereitschaft auftritt. Gerade imAdTech-Bereich trägt dies entscheidend zur Stärkung der europäischenSouveränität und damit zur Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Digitalwirtschaftbei.Ansprechpartner der Verbände:BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V.Helmut Verdenhalven, Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Medienpolitikhttp://www.bdzv.deIVW - Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgerne.V.Dr. Kai Kuhlmann, Geschäftsführerhttp://www.ivw.deMarkenverband e.V.Dr. Andreas Gayk, Stellv. Hauptgeschäftsführerhttp://www.markenverband.deDie Mediaagenturen e.V.Klaus-Peter Schulz, Leiter Office Nordhttp://www.diemediaagenturen.deMVFP - Medienverband der freien Presse e. V.Prof. Dr. Christoph Fiedler, Geschäftsführer Europa- und Medienpolitikhttp://www.mvfp.deOWM Organisation Werbungtreibende im MarkenverbandSusanne Kunz, Geschäftsführerinhttp://www.owm.deVAUNET - Verband Privater Medien e. V.Hartmut Schultz, Pressesprecherhttp://www.vau.netvdav - Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V.Rhett-Christian Grammatik, Geschäftsführerhttp://www.vdav.orgPressekontakt:Anja PasquayLeiterin KommunikationTelefon: 030/726298-214E-Mai mailto:pasquay@bdzv.deVAUNET - Verband Privater Medien e. V.Hartmut Schultz, PressesprecherMobil: +49 170 4332 832Email: mailto:hs@schultz-kommunikation.comhttp://www.vau.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/6113593OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.