    Kommission setzt Google Grenzen - wichtiges Signal für konsequente Durchsetzung des Kartellrechts in digitalen Märkten

    Berlin (ots) - Die deutsche Medien- und Werbewirtschaft begrüßt die Entscheidung
    der Europäischen Kommission, Google wegen Missbrauchs seiner Marktmacht im
    Bereich der Online-Werbetechnologie ("AdTech") zu sanktionieren und den Konzern
    zur Beseitigung seiner Interessenkonflikte zu verpflichten. Damit folgt die
    Kommission den Beschwerden der Branche, die seit Jahren auf die gravierenden
    Wettbewerbsverzerrungen durch Googles Selbstbevorzugung hingewiesen hatte.

    Google muss seine rechtswidrigen Praktiken beenden und innerhalb von 60 Tagen
    darlegen, wie es die Konflikte entlang der AdTech-Wertschöpfungskette wirksam
    ausräumt. Andernfalls wird die Kommission selbst Maßnahmen ergreifen - in einem
    ersten Schritt durch klare Vorgaben und Auflagen, im weiteren Verlauf notfalls
    auch mit strukturellen Eingriffen. Dieses schrittweise Vorgehen verdeutlicht,
    dass die EU-Kommission konsequent auf die Einhaltung ihrer Regeln achtet.

    "Dass diese Entscheidung trotz der zeitlichen Verzögerung nun erfolgt, ist ein
    sehr wichtiger Schritt. Er stärkt die Rolle des Kartellrechts bei der Korrektur
    von Fehlentwicklungen im Wettbewerb und macht es zu einem scharfen Schwert für
    eine funktionierende Marktordnung in Europa. Die Botschaft ist klar: Regeln
    gelten für alle und werden angewendet - ohne Ausnahme. Funktionierende
    Werbemärkte mit fairem Wettbewerb sind das Rückgrat der Refinanzierung privater
    Medien. Sie sichern Medienvielfalt und gewährleisten ein Level Playing Field für
    alle Marktteilnehmer", so ein Sprecher der Verbände.

    Die Verbände betonen zugleich: Der eingeschlagene Weg muss konsequent
    fortgeführt werden - bei der Umsetzung des Digital Markets Act (DMA) ebenso wie
    angesichts der Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz. KI wird zunehmend in
    bestehende Dienste integriert und droht die Marktmacht der BigTech-Unternehmen
    wie Google oder Apple weiter zu festigen. Umso wichtiger ist es, dass die
    EU-Kommission mit klarer Handlungsbereitschaft auftritt. Gerade im
    AdTech-Bereich trägt dies entscheidend zur Stärkung der europäischen
    Souveränität und damit zur Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Digitalwirtschaft
    bei.

    Ansprechpartner der Verbände:

    BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V.

    Helmut Verdenhalven, Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Medienpolitik

    http://www.bdzv.de

    IVW - Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern
    e.V.

    Dr. Kai Kuhlmann, Geschäftsführer

    http://www.ivw.de

    Markenverband e.V.

    Dr. Andreas Gayk, Stellv. Hauptgeschäftsführer

    http://www.markenverband.de

    Die Mediaagenturen e.V.

    Klaus-Peter Schulz, Leiter Office Nord

    http://www.diemediaagenturen.de

    MVFP - Medienverband der freien Presse e. V.

    Prof. Dr. Christoph Fiedler, Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik

    http://www.mvfp.de

    OWM Organisation Werbungtreibende im Markenverband

    Susanne Kunz, Geschäftsführerin

    http://www.owm.de

    VAUNET - Verband Privater Medien e. V.

    Hartmut Schultz, Pressesprecher

    http://www.vau.net

    vdav - Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V.

    Rhett-Christian Grammatik, Geschäftsführer

    http://www.vdav.org

    Pressekontakt:

    Anja Pasquay
    Leiterin Kommunikation
    Telefon: 030/726298-214
    E-Mai mailto:pasquay@bdzv.de

    VAUNET - Verband Privater Medien e. V.
    Hartmut Schultz, Pressesprecher
    Mobil: +49 170 4332 832
    Email: mailto:hs@schultz-kommunikation.com
    http://www.vau.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6936/6113593
    OTS: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.
    V.




