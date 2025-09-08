ECOVACS stellt auf der IFA 2025 den DEEBOT X11 mit PowerBoost-Technologie vor und erweitert sein Portfolio an Servicerobotern

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- ECOVACS, ein weltweit führender Anbieter von Servicerobotik, hat auf der IFA seine neuesten Innovationen vorgestellt und damit die Weichen für eine neue Ära des intelligenten Wohnens gestellt. David Cheng Qian, stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS-Gruppe und CEO von ECOVACS ROBOTICS, präsentierte die neuesten Durchbrüche des Unternehmens in der Multi-Szenario-Reinigung. Im Mittelpunkt der Präsentation stand der bahnbrechende DEEBOT X11 – der weltweit erste Staubsaugerroboter mit PowerBoost-Technologie für eine ununterbrochene Laufzeit – und unterstrich damit den mutigen Schritt von ECOVACS in die Zukunft der intelligenten Haushaltsreinigung. Neben diesem Flaggschiff hat ECOVACS mit der Einführung einer brandneuen Roboterkategorie – dem Roboter-Poolreiniger ECOVACS ULTRAMARINE – auch einen strategischen Sprung in neue Haushaltsszenarien gemacht.

ECOVACS stellt auf der IFA 2025 seinen bahnbrechenden Staubsaugerroboter DEEBOT X11 vor, der neue Maßstäbe in Sachen Innovation setzt und eine neue Ära des Dauerbetriebs einläutet. Die Marke expandiert außerdem mit ihrem revolutionären Roboter-Poolreiniger ULTRAMARINE in neue Serviceroboter-Szenarien und stärkt damit ihre Führungsposition im Bereich der Multikategorie-Heimroboter.

„Angetrieben von unserer Mission ‚Robotik für alle' bringen wir weiterhin Technologien und Produkte auf den Markt, die das Leben der Menschen wirklich verbessern", so David Cheng Qian. „Vom DEEBOT bis hin zu einer breiteren Palette von Heimszenarien – jede Innovation basiert auf realen Verbraucherbedürfnissen. Wir glauben, dass das intelligente Haus der Zukunft proaktive Dienste mit ‚unsichtbarer' Technologie bieten sollte. Aufbauend auf dem Fundament unserer robusten Lieferkette werden wir weiterhin technologische Innovationen vorantreiben, um sicherzustellen, dass ‚What Only ECOVACS Can Do' einen echten, dauerhaften Wert für unsere Kunden darstellt."

Der DEEBOT X11: Eine neue Ära von PowerBoost wird eingeläutet

Auf der diesjährigen IFA stellte ECOVACS den DEEBOT X11 vor, den ersten Staubsaugerroboter mit PowerBoost-Technologie, der die stärkste Reinigungsleistung in der Geschichte des Unternehmens bietet.

Die PowerBoost-Technologie definiert das intelligente Aufladen für Staubsaugerroboter neu. Dank fragmentierter Aufladung und intelligenter Stromverbrauchsplanung kann das Gerät bei routinemäßigen Reinigungspausen innerhalb von nur drei Minuten 6 % der Batterieleistung wiederherstellen. Dies ermöglicht einen flexiblen, kontinuierlichen und gleichmäßigen Betrieb mit einer wirklich ununterbrochenen Abdeckung von bis zu 1.000 m2 in einer einzigen Anwendung. Dieser Durchbruch bei der Sofortaufladung stellt nicht nur die traditionelle Gleichung „Laufzeit gleich Batteriekapazität" in Frage, sondern läutet auch eine neue Ära der unbegrenzten Laufzeit bei der Smart Home-Reinigung ein.