JEFFERIES stuft Nutrien auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 61 auf 60 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Verkauf ihres 50-prozentigen Anteils an dem argentinischen Düngemittelkonzern Proferti strafften die US-Amerikaner ihr Portfolio weiter, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Nutrien konzentriere sich damit zunehmend auf Kernregionen. Der Experte rechnet mit weiteren Ankündigungen zum Verkauf von Vermögenswerten, wahrscheinlich in Südamerika./la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 12:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 48,48EUR auf Tradegate (08. September 2025, 18:26 Uhr) gehandelt.
