    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kommission setzt Google Grenzen - wichtiges Signal für konsequente Durchsetzung des Kartellrechts in digitalen Märkten

    Berlin (ots) - Die deutsche Medien- und Werbewirtschaft begrüßt die Entscheidung
    der Europäischen Kommission, Google wegen Missbrauchs seiner Marktmacht im
    Bereich der Online-Werbetechnologie ("AdTech") zu sanktionieren und den Konzern
    zur Beseitigung seiner Interessenkonflikte zu verpflichten.

    Damit folgt die Kommission den Beschwerden der Branche, die seit Jahren auf die
    gravierenden Wettbewerbsverzerrungen durch Googles Selbstbevorzugung hingewiesen
    hatte.

    Google muss seine rechtswidrigen Praktiken beenden und innerhalb von 60 Tagen
    darlegen, wie es die Konflikte entlang der AdTech-Wertschöpfungskette wirksam
    ausräumt. Andernfalls wird die Kommission selbst Maßnahmen ergreifen - in einem
    ersten Schritt durch klare Vorgaben und Auflagen, im weiteren Verlauf notfalls
    auch mit strukturellen Eingriffen. Dieses schrittweise Vorgehen verdeutlicht,
    dass die EU-Kommission konsequent auf die Einhaltung ihrer Regeln achtet.

    "Dass diese Entscheidung trotz der zeitlichen Verzögerung nun erfolgt, ist ein
    sehr wichtiger Schritt. Er stärkt die Rolle des Kartellrechts bei der Korrektur
    von Fehlentwicklungen im Wettbewerb und macht es zu einem scharfen Schwert für
    eine funktionierende Marktordnung in Europa. Die Botschaft ist klar: Regeln
    gelten für alle und werden angewendet - ohne Ausnahme. Funktionierende
    Werbemärkte mit fairem Wettbewerb sind das Rückgrat der Refinanzierung privater
    Medien. Sie sichern Medienvielfalt und gewährleisten ein Level Playing Field für
    alle Marktteilnehmer", so ein Sprecher der Verbände.

    Die Verbände betonen zugleich: Der eingeschlagene Weg muss konsequent
    fortgeführt werden - bei der Umsetzung des Digital Markets Act (DMA) ebenso wie
    angesichts der Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz. KI wird zunehmend in
    bestehende Dienste integriert und droht die Marktmacht der BigTech-Unternehmen
    wie Google oder Apple weiter zu festigen. Umso wichtiger ist es, dass die
    EU-Kommission mit klarer Handlungsbereitschaft auftritt. Gerade im
    AdTech-Bereich trägt dies entscheidend zur Stärkung der europäischen
    Souveränität und damit zur Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Digitalwirtschaft
    bei.

    Ansprechpartner der Verbände:

    BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V. | Helmut
    Verdenhalven, Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Medienpolitik |
    http://www.bdzv.de

    IVW - Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern
    e.V. | Dr. Kai Kuhlmann, Geschäftsführer | http://www.ivw.de

    Markenverband e.V. | Dr. Andreas Gayk, Stellv. Hauptgeschäftsführer |
    http://www.markenverband.de

    Die Mediaagenturen e.V. | Klaus-Peter Schulz, Leiter Office Nord |
    http://www.diemediaagenturen.de

    MVFP - Medienverband der freien Presse e. V. | Prof. Dr. Christoph Fiedler,
    Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik | http://www.mvfp.de

    OWM Organisation Werbungtreibende im Markenverband | Susanne Kunz,
    Geschäftsführerin | http://www.owm.de

    VAUNET - Verband Privater Medien e. V. | Hartmut Schultz, Pressesprecher |
    http://www.vau.net

    vdav - Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V. | Rhett-Christian
    Grammatik, Geschäftsführer | http://www.vdav.org

    Über VAUNET:

    VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in
    Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus
    den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich
    national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der
    Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und
    kulturellen Bedeutung ein.

    Für Rückfragen:

    VAUNET Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbH
    T | +49 30 3 98 80-101, E | mailto:hs@schultz-kommunikation.com

    VAUNET - Verband Privater Medien e.V.
    Stromstraße 1, 10555 Berlin
    Rue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro Brüssel
    T | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148
    E | mailto:info@vau.net
    http://www.vau.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6895/6113598
    OTS: VAUNET - Verband Privater Medien




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kommission setzt Google Grenzen - wichtiges Signal für konsequente Durchsetzung des Kartellrechts in digitalen Märkten Die deutsche Medien- und Werbewirtschaft begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission, Google wegen Missbrauchs seiner Marktmacht im Bereich der Online-Werbetechnologie ("AdTech") zu sanktionieren und den Konzern zur Beseitigung seiner …