StarCharge unterzeichnet einen bahnbrechenden Vertrag über eine 1-GWh-BESS-Lösung mit Indiens führendem EPC- und IPP-Unternehmen Prozeal Green Energy

Im Rahmen der Vereinbarung wird StarCharge seine innovativen 5-MWh-Container-Energiespeichersysteme einsetzen, welche die Netzstabilität verbessern und die Integration erneuerbarer Energien erleichtern sollen. Mit einer Kapazität von 1 GWh, die im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden soll, wird dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zu Indiens Ziel leisten, bis 2030 eine Kapazität von 500 GW an erneuerbaren Energien zu erreichen.

CHANGZHOU, China, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- StarCharge, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Energielösungen, gab stolz seine strategische Vereinbarung mit Prozeal Green Energy, einem der größten indischen EPC- und IPP-Unternehmen, über die Lieferung von bis zu 1 GWh modernster Batteriespeichersysteme (BESS) bekannt. Die Zusammenarbeit wird den Übergang Indiens zu erneuerbaren Energien beschleunigen, indem die fortschrittlichen BESS-Lösungen von StarCharge in der vielfältigen Energielandschaft des Landes eingesetzt werden.

„Wir fühlen uns geehrt, mit Prozeal Green Energy, einem führenden EPC- und IPP-Unternehmen in Indien, zusammenzuarbeiten, um den Übergang des Landes zu erneuerbaren Energien zu unterstützen", sagte George Zhang, Geschäftsführer von StarCharge BESS APAC. „Diese Zusammenarbeit ist ein strategischer Meilenstein in unserer globalen Expansion und spiegelt unsere gemeinsame Vision einer nachhaltigen Energieentwicklung wider."

Die Partnerschaft unterstreicht den Einsatz von StarCharge, kundenspezifische Energiespeicherlösungen zu liefern, die auf die einzigartigen Marktanforderungen Indiens zugeschnitten sind. Die fortschrittliche BESS-Lösung des Unternehmens wird dazu beitragen, die Netzzuverlässigkeit zu verbessern, die Energieeffizienz zu steigern sowie die Einführung erneuerbarer Energien in großem Maßstab in der vielfältigen indischen Strominfrastruktur zu erleichtern.

Außerdem hat StarCharge im August einen 100-MWh-BESS-Vertrag mit einem wichtigen osteuropäischen Kunden abgeschlossen. Das Projekt wird nach einem gestaffelten Lieferplan durchgeführt, wobei die ersten Lieferungen noch vor Jahresende erfolgen sollen. Dies ist ein Beweis für die kontinuierliche strategische Expansion sowie die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens auf dem internationalen Markt für Energiespeicher.

Informationen zu StarCharge

StarCharge, ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Energielösungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an intelligenten und zuverlässigen Lade- sowie BESS-Lösungen auf der Grundlage modernster Technologien, die für verschiedene Szenarien entwickelt wurden und zum Aufbau einer effizienteren und widerstandsfähigeren Energiezukunft beitragen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.starcharge.com oder nehmen Sie per E-Mail an BESSinfo@starcharge.com Kontakt auf.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2765570/Starcharge_Signs_Landmark_1GWh_BESS_Solution_Agreement_with_India_Leading_EPC_and_IPP_Prozeal_Green.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/starcharge-unterzeichnet-einen-bahnbrechenden-vertrag-uber-eine-1-gwh-bess-losung-mit-indiens-fuhrendem-epc--und-ipp-unternehmen-prozeal-green-energy-302549530.html