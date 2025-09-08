Börsen Update USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,40 %

Der Dow Jones steht bei 45.336,09 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,04 %, IBM +1,78 %, Amazon +1,47 %, Walmart +1,11 %, Boeing +0,91 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,23 %, Merck & Co -1,86 %, Coca-Cola -1,33 %, McDonald's -1,23 %, Amgen -1,17 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.743,26 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +3,66 %, Take-Two Interactive Software +3,50 %, Broadcom +3,37 %, Marvell Technology +3,11 %, Palantir +2,75 %

Flop-Werte: PepsiCo -3,88 %, Keurig Dr Pepper -3,75 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,71 %, T-Mobile US -3,12 %, Dexcom -2,98 %

Der S&P 500 steht bei 6.485,79 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.

Top-Werte: Take-Two Interactive Software +3,50 %, Broadcom +3,37 %, GE Vernova +3,33 %, Uber Technologies +3,09 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +2,75 %

Flop-Werte: Brown-Forman Registered (B) -5,22 %, Moderna -4,78 %, EPAM Systems -4,24 %, Enphase Energy -4,17 %, CVS Health -3,93 %