Börsen Update
Börsen Update USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,40 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.336,09 PKT und verliert bisher -0,16 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,04 %, IBM +1,78 %, Amazon +1,47 %, Walmart +1,11 %, Boeing +0,91 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,23 %, Merck & Co -1,86 %, Coca-Cola -1,33 %, McDonald's -1,23 %, Amgen -1,17 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.743,26 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +3,66 %, Take-Two Interactive Software +3,50 %, Broadcom +3,37 %, Marvell Technology +3,11 %, Palantir +2,75 %
Flop-Werte: PepsiCo -3,88 %, Keurig Dr Pepper -3,75 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,71 %, T-Mobile US -3,12 %, Dexcom -2,98 %
Der S&P 500 steht bei 6.485,79 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
Top-Werte: Take-Two Interactive Software +3,50 %, Broadcom +3,37 %, GE Vernova +3,33 %, Uber Technologies +3,09 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +2,75 %
Flop-Werte: Brown-Forman Registered (B) -5,22 %, Moderna -4,78 %, EPAM Systems -4,24 %, Enphase Energy -4,17 %, CVS Health -3,93 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.