    Starlink kann mit Frequenz-Zukauf leichter Handys erreichen

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX kauft Frequenzen für 17 Milliarden Dollar.
    • Starlink ermöglicht Internetzugang direkt auf Smartphones.
    • Echostar unter Druck, verkauft Frequenzen an SpaceX.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Für Elon Musks Satellitendienst Starlink wird es mit einem milliardenschweren Zukauf von Funkfrequenzen einfacher, Internet aus dem All direkt auf Smartphones zu bringen. Die Betreiberfirma SpaceX kauft die Frequenzen für insgesamt rund 17 Milliarden Dollar vom Satellitenunternehmen Echostar .

    Starlink schießt schon seit vergangenem Jahr Satelliten ins All, die technisch in der Lage sind, mit ihrem Signal Smartphones ohne zusätzliche Ausrüstung am Boden zu erreichen. Unter anderem wegen fehlender Frequenzrechte arbeitete Starlink bisher aber mit klassischen Mobilfunk-Anbietern zusammen.

    Echostar stand unter Druck durch Ermittlungen der US-Telekommunikationsaufsicht FCC. Diese folgten auf Beschwerden von SpaceX, dass die Satellitenfirma auf Satelliten- und Mobilfunkfrequenzen sitzt, die sie nicht aktiv nutze. Jüngst verkaufte Echostar bereits Frequenzrechte an den Telekom-Riesen AT&T für 25 Milliarden Dollar./so/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT&T Aktie

    Die AT&T Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 24,72 auf Tradegate (08. September 2025, 19:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT&T Aktie um +0,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT&T bezifferte sich zuletzt auf 175,61 Mrd..

    AT&T zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1120. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0800 %.




