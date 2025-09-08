Chinas Staatspräsident nimmt an virtuellem BRICS-Gipfel teil
Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Montag an dem virtuellen
Treffen der BRICS-Staats- und -Regierungschefs teilgenommen und dabei eine
wichtige Rede gehalten.
In seiner Rede stellte Xi drei Vorschläge vor:
Erstens solle man am Multilateralismus festhalten und für internationale
Gerechtigkeit eintreten, erklärte der chinesische Staatspräsident. Die
Geschichte habe gezeigt, dass der Multilateralismus eine wichtige Säule des
Weltfriedens und der Entwicklung sei. Seine Globale Verwaltungsinitiative ziele
darauf ab, das gemeinsame Handeln aller Länder zu fördern, um ein gerechteres
und vernünftigeres System der Global Governance aufzubauen.
Zweitens solle man auf Offenheit und eine für beide Seiten vorteilhafte
Zusammenarbeit drängen sowie die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung
schützen. Die wirtschaftliche Globalisierung sei ein unaufhaltsamer historischer
Trend. Die Entwicklung aller Länder sei eng mit einem offenen und kooperativen
internationalen Umfeld verbunden und ungeachtet der Veränderungen der
internationalen Lage müsse das multilaterale Handelssystem mit der
Welthandelsorganisation als Kernstück bewahrt und sich gegen alle Formen des
Protektionismus gewehrt werden.
Drittens solle man an Solidarität und Zusammenarbeit festhalten sowie Synergien
für die gemeinsame Entwicklung schaffen. Auf die BRICS-Länder entfielen fast die
Hälfte der Weltbevölkerung, 30 Prozent der Weltwirtschaft und ein Fünftel des
Welthandels. Je enger die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern sei, desto
mehr Lösungen und bessere Ergebnisse würden sie bei der Bewältigung externer
Risiken und Herausforderungen erzielen. China sei bereit, mit den anderen
BRICS-Ländern zusammenzuarbeiten, um die pragmatische Zusammenarbeit zu
vertiefen und mehr kooperative Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft und
Handel, Finanzen, Wissenschaft und Technologie zu schaffen und so den Menschen
aller Länder mehr und bessere Vorteile zu bringen.
Solange die Mitglieder mit Engagement und gegenseitiger Unterstützung handelten,
werde das BRICS-Schiff dem Test der internationalen Winde und Wolken standhalten
können sowie immer stabil und weit reisen, so Xi Jinping.
