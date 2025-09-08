    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinas Staatspräsident nimmt an virtuellem BRICS-Gipfel teil

    Peking (ots/PRNewswire) - CMG-News, Beijing

    Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Montag an dem virtuellen
    Treffen der BRICS-Staats- und -Regierungschefs teilgenommen und dabei eine
    wichtige Rede gehalten.

    https://german.cgtn.com/2025/09/08/ARTI1757339191945635

    In seiner Rede stellte Xi drei Vorschläge vor:

    Erstens solle man am Multilateralismus festhalten und für internationale
    Gerechtigkeit eintreten, erklärte der chinesische Staatspräsident. Die
    Geschichte habe gezeigt, dass der Multilateralismus eine wichtige Säule des
    Weltfriedens und der Entwicklung sei. Seine Globale Verwaltungsinitiative ziele
    darauf ab, das gemeinsame Handeln aller Länder zu fördern, um ein gerechteres
    und vernünftigeres System der Global Governance aufzubauen.

    Zweitens solle man auf Offenheit und eine für beide Seiten vorteilhafte
    Zusammenarbeit drängen sowie die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung
    schützen. Die wirtschaftliche Globalisierung sei ein unaufhaltsamer historischer
    Trend. Die Entwicklung aller Länder sei eng mit einem offenen und kooperativen
    internationalen Umfeld verbunden und ungeachtet der Veränderungen der
    internationalen Lage müsse das multilaterale Handelssystem mit der
    Welthandelsorganisation als Kernstück bewahrt und sich gegen alle Formen des
    Protektionismus gewehrt werden.

    Drittens solle man an Solidarität und Zusammenarbeit festhalten sowie Synergien
    für die gemeinsame Entwicklung schaffen. Auf die BRICS-Länder entfielen fast die
    Hälfte der Weltbevölkerung, 30 Prozent der Weltwirtschaft und ein Fünftel des
    Welthandels. Je enger die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern sei, desto
    mehr Lösungen und bessere Ergebnisse würden sie bei der Bewältigung externer
    Risiken und Herausforderungen erzielen. China sei bereit, mit den anderen
    BRICS-Ländern zusammenzuarbeiten, um die pragmatische Zusammenarbeit zu
    vertiefen und mehr kooperative Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft und
    Handel, Finanzen, Wissenschaft und Technologie zu schaffen und so den Menschen
    aller Länder mehr und bessere Vorteile zu bringen.

    Solange die Mitglieder mit Engagement und gegenseitiger Unterstützung handelten,
    werde das BRICS-Schiff dem Test der internationalen Winde und Wolken standhalten
    können sowie immer stabil und weit reisen, so Xi Jinping.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767353/image.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/chinas-staatsprasident-nimmt-an-virtuellem-brics-gipfel-teil-3025
    49370.html

    Pressekontakt:

    Jing Xi,
    xijing@cctv.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6113600
    OTS: CMG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Chinas Staatspräsident nimmt an virtuellem BRICS-Gipfel teil CMG-News, Beijing Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Montag an dem virtuellen Treffen der BRICS-Staats- und -Regierungschefs teilgenommen und dabei eine wichtige Rede gehalten. https://german.cgtn.com/2025/09/08/ARTI1757339191945635 …