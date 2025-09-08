Chinas Staatspräsident nimmt an virtuellem BRICS-Gipfel teil

Peking (ots/PRNewswire) - CMG-News, Beijing



Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Montag an dem virtuellen

Treffen der BRICS-Staats- und -Regierungschefs teilgenommen und dabei eine

wichtige Rede gehalten.



In seiner Rede stellte Xi drei Vorschläge vor:



Erstens solle man am Multilateralismus festhalten und für internationale

Gerechtigkeit eintreten, erklärte der chinesische Staatspräsident. Die

Geschichte habe gezeigt, dass der Multilateralismus eine wichtige Säule des

Weltfriedens und der Entwicklung sei. Seine Globale Verwaltungsinitiative ziele

darauf ab, das gemeinsame Handeln aller Länder zu fördern, um ein gerechteres

und vernünftigeres System der Global Governance aufzubauen.



Zweitens solle man auf Offenheit und eine für beide Seiten vorteilhafte

Zusammenarbeit drängen sowie die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung

schützen. Die wirtschaftliche Globalisierung sei ein unaufhaltsamer historischer

Trend. Die Entwicklung aller Länder sei eng mit einem offenen und kooperativen

internationalen Umfeld verbunden und ungeachtet der Veränderungen der

internationalen Lage müsse das multilaterale Handelssystem mit der

Welthandelsorganisation als Kernstück bewahrt und sich gegen alle Formen des

Protektionismus gewehrt werden.



Drittens solle man an Solidarität und Zusammenarbeit festhalten sowie Synergien

für die gemeinsame Entwicklung schaffen. Auf die BRICS-Länder entfielen fast die

Hälfte der Weltbevölkerung, 30 Prozent der Weltwirtschaft und ein Fünftel des

Welthandels. Je enger die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern sei, desto

mehr Lösungen und bessere Ergebnisse würden sie bei der Bewältigung externer

Risiken und Herausforderungen erzielen. China sei bereit, mit den anderen

BRICS-Ländern zusammenzuarbeiten, um die pragmatische Zusammenarbeit zu

vertiefen und mehr kooperative Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft und

Handel, Finanzen, Wissenschaft und Technologie zu schaffen und so den Menschen

aller Länder mehr und bessere Vorteile zu bringen.



Solange die Mitglieder mit Engagement und gegenseitiger Unterstützung handelten,

werde das BRICS-Schiff dem Test der internationalen Winde und Wolken standhalten

können sowie immer stabil und weit reisen, so Xi Jinping.



