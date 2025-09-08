Besonders beachtet!
Brown-Forman Registered (B) Aktie kommt unter die Räder - 08.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die Brown-Forman Registered (B) Aktie bisher Verluste von -5,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Brown-Forman Registered (B) Aktie.
Brown-Forman ist ein führender Hersteller von Premium-Spirituosen, bekannt für Marken wie Jack Daniel's. Es zählt zu den größten Spirituosenherstellern weltweit, mit starker Präsenz im Whiskey-Segment. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Pernod Ricard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die ikonische Marke Jack Daniel's.
Brown-Forman Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025
Am heutigen Handelstag musste die Brown-Forman Registered (B) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,22 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Brown-Forman Registered (B)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,63 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um -3,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Brown-Forman Registered (B) -33,66 % verloren.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.
Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,84 %
|1 Monat
|-5,53 %
|3 Monate
|+0,63 %
|1 Jahr
|-39,33 %
Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie
Es gibt 304 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,13 Mrd.EUR wert.
Börsen Update USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,40 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Börsenstart USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,68 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Brown-Forman Registered (B) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.