Hisense kündigt drittes FIFA World Cup(TM) Sponsoring an und stellt RGB-MiniLED-Technologie auf der IFA 2025 vor

Seit der ersten Partnerschaft mit der FIFA im Jahr 2018 hat Hisense mehrere

wichtige Meilensteine erreicht: Das erste Branding bei der

FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018(TM), die inhaltliche Zusammenarbeit über

FIFA+ im Jahr 2022, die technologische Integration in den VAR-Betrieb bei der

FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2025(TM) und nun das Sponsoring der

FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM). Jeder Schritt stärkt Hisenses globale

Präsenz und deren Einsatz, das Fanerlebnis zu verbessern.





Catherine Fang, Vizepräsidentin der Hisense Group, betonte, dass jeder

unvergessliche Moment mit dem richtigen Erlebnis beginnt und Hisense den Fans

helfen will, diese Momente in vollen Zügen zu genießen. Sie erläuterte, dass

Hisense - geleitet von vier Grundprinzipien: technologieorientiert,

benutzerorientiert, intelligenter Service und kulturelle Werte - kontinuierlich

die Grenzen von Bildschirmen verschiebt, von HDR über Laser-TV bis hin zu den

neuesten RGB-MiniLED, und dabei eine noch nie dagewesene Bildqualität liefert.

Der nutzerorientierte Ansatz sorgt für ein intensives, personalisiertes

Erlebnis, bei dem sich die Fans in jedem Moment einbezogen fühlen.



Auf der IFA 2025 baut Hisense, der Erfinder von RGB-MiniLED, auf seinem

CES-Debüt des 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernsehers mit Upgrades auf, die reinere

Farben, höheren Kontrast sowie eine Helligkeit liefern, die QD-OLED übertrifft,

und bekräftigt damit seine Führungsrolle bei Displays der nächsten Generation.

Romy Gai, Geschäftsleiterin der FIFA, schloss sich dieser Vision an und

erklärte, dass die FIFA mit Hisense zusammenarbeiten werde, um die beste

Display-Technologie einzusetzen und den Milliarden Fans auf der ganzen Welt eine

noch nie dagewesene Weltmeisterschaft zu bieten.



Mit dem Turnier 2026, das zum ersten Mal in drei Ländern mit 48 Mannschaften

ausgetragen wird, will Hisense Milliarden Wohnzimmer in Sitzplätze in der ersten

Reihe verwandeln und sicherstellen, dass Fans auf der ganzen Welt das Turnier

wie nie zuvor erleben und den Moment wirklich genießen können.



Informationen zu Hisense



Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer

im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in

über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen

Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen

spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll

(2023 - erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) engagiert sich Hisense für globale

Sportpartnerschaften, um ein weltweites Publikum anzusprechen.



