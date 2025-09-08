    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hisense kündigt drittes FIFA World Cup(TM) Sponsoring an und stellt RGB-MiniLED-Technologie auf der IFA 2025 vor

    Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich
    Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab auf der IFA 2025 bekannt,
    weiterhin als offizieller Sponsor des FIFA World Cup(TM) zu fungieren und damit
    ihre langjährige Zusammenarbeit mit der FIFA seit 2018 verstärken wird.

    Seit der ersten Partnerschaft mit der FIFA im Jahr 2018 hat Hisense mehrere
    wichtige Meilensteine erreicht: Das erste Branding bei der
    FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018(TM), die inhaltliche Zusammenarbeit über
    FIFA+ im Jahr 2022, die technologische Integration in den VAR-Betrieb bei der
    FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2025(TM) und nun das Sponsoring der
    FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM). Jeder Schritt stärkt Hisenses globale
    Präsenz und deren Einsatz, das Fanerlebnis zu verbessern.

    Catherine Fang, Vizepräsidentin der Hisense Group, betonte, dass jeder
    unvergessliche Moment mit dem richtigen Erlebnis beginnt und Hisense den Fans
    helfen will, diese Momente in vollen Zügen zu genießen. Sie erläuterte, dass
    Hisense - geleitet von vier Grundprinzipien: technologieorientiert,
    benutzerorientiert, intelligenter Service und kulturelle Werte - kontinuierlich
    die Grenzen von Bildschirmen verschiebt, von HDR über Laser-TV bis hin zu den
    neuesten RGB-MiniLED, und dabei eine noch nie dagewesene Bildqualität liefert.
    Der nutzerorientierte Ansatz sorgt für ein intensives, personalisiertes
    Erlebnis, bei dem sich die Fans in jedem Moment einbezogen fühlen.

    Auf der IFA 2025 baut Hisense, der Erfinder von RGB-MiniLED, auf seinem
    CES-Debüt des 116-Zoll-RGB-MiniLED-Fernsehers mit Upgrades auf, die reinere
    Farben, höheren Kontrast sowie eine Helligkeit liefern, die QD-OLED übertrifft,
    und bekräftigt damit seine Führungsrolle bei Displays der nächsten Generation.
    Romy Gai, Geschäftsleiterin der FIFA, schloss sich dieser Vision an und
    erklärte, dass die FIFA mit Hisense zusammenarbeiten werde, um die beste
    Display-Technologie einzusetzen und den Milliarden Fans auf der ganzen Welt eine
    noch nie dagewesene Weltmeisterschaft zu bieten.

    Mit dem Turnier 2026, das zum ersten Mal in drei Ländern mit 48 Mannschaften
    ausgetragen wird, will Hisense Milliarden Wohnzimmer in Sitzplätze in der ersten
    Reihe verwandeln und sicherstellen, dass Fans auf der ganzen Welt das Turnier
    wie nie zuvor erleben und den Moment wirklich genießen können.

    Informationen zu Hisense

    Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer
    im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in
    über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen
    Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen
    spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll
    (2023 - erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der
    FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) engagiert sich Hisense für globale
    Sportpartnerschaften, um ein weltweites Publikum anzusprechen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764389/1.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765640/2.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-kundigt-
    drittes-fifa-world-cup-sponsoring-an-und-stellt-rgb-miniled-technologie-auf-der-
    ifa-2025-vor-302549376.html

    Pressekontakt:

    Hisense PR: press.global@hisense.com; RuderFinn: Thunder(Agency for Hisense):
    HisenseGlobal@rfcomms.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/6113601
    OTS: Hisense Group




