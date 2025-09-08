Baseus bringt die Premium-Inspire-Serie mit Sound-by-Bose-Technologie auf den Markt und macht damit großartigen Sound so zugänglich wie nie zuvor

Die Inspire-Serie, die im Vorfeld der IFA 2025 vorgestellt wurde, umfasst die geräuschunterdrückenden Kopfhörer XH1, die offenen Ohrhörer XC1 sowie die geräuschunterdrückenden Ohrhörer XP1. Diese Produkte sollen einem breiteren Publikum ein High-Fidelity-Klangerlebnis zu erschwinglichen Preisen bieten.

SHENZHEN, China, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- In einem Markt, in dem Premium-Sound oft mit einem Premium-Preis verbunden ist, wird die führende globale Unterhaltungselektronikmarke Baseus mit der Einführung der Baseus Inspire-Serie die Landschaft verändern. Diese Vorzeigereihe an Audiogeräten umfasst die Sound-by-Bose-Technologie, die das legendäre Audio-Tuning von Bose mit den Innovationen von Baseus in den Bereichen Akustik, KI und Design kombiniert.

„Jeder hat das Recht, sich von Musik inspirieren zu lassen", sagt He Shiyou, Geschäftsführer von Baseus. „Und großartiger Sound sollte zugänglich sein sowie zu verschiedenen Lebensstilen passen. Deshalb haben wir die Sound-by-Bose-Technologie genutzt, um die Inspire-Serie auf den Markt zu bringen, die jeden Moment mit großartigem Sound untermalt."

Baseus stellte außerdem die Security X1 Pro vor, die weltweit erste Smart-AI-Dual-Tracking-Sicherheitskamera mit 3K-Auflösung sowie einem horizontalen Verfolgungsbereich von 300° und die Baseus-PicoGo-II-Serie mit Ladegeräten sowie Powerbanks mit magnetischen Optionen, die den neuesten Qi-2.2-Ladestandard unterstützen.

Baseus Inspire XH1: Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Die Kopfhörer Inspire XH1 bieten dank der Sound-by-Bose-Technologie einen außergewöhnlichen Klang und unterstützen Dolby Audio sowie Hi-Res-Audio mit LDAC-Unterstützung. Die 360°-Klangbühne erweckt Musik, Filme und Spiele zum Leben und sorgt dafür, dass jedes Detail mit Präzision, Klarheit und ohne Verzerrungen wiedergegeben wird.

Die SoundFit-Technologie des XH1 passt den Klang an das Hörprofil des Nutzers an und das 4-stufige ANC-System blockiert Geräusche bis zu –48 dB. Ein spezielles 5-Mikrofon-Array und fortschrittliche DNN-Algorithmen heben die Stimme des Nutzers hervor und ermöglichen kristallklare Gespräche, selbst in Umgebungen mit einem Geräuschpegel von bis zu 75 dB (A).

Die Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden und 12 zusätzliche Stunden mit einer nur 10-minütigen Aufladung. Die plüschigen Proteinleder-Ohrmuscheln sowie der großzügig gepolsterte Kopfbügel sorgen für samtweichen, wolkenähnlichen Komfort bei längerem Gebrauch.