DIGIERA präsentiert HoloMax - den weltweit ersten brillenlosen 3D-Laptop/Handheld-Hybrid

Die autostereoskopische 3D-Pipeline von HoloMax mit Eye-Tracking sorgt dafür, dass Bilder auch bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und Bewegungen stabil bleiben und liefert sofortige Tiefe für Spiele, Videos und kreative Vorschauen. Das Gerät wurde für anspruchsvolle Erlebnisse entwickelt und ist gleichzeitig tragbar: Es kombiniert Rechenleistung der Konsolenklasse mit flexiblen Formfaktoren – abnehmbare magnetische Controller, ein verstellbarer Ständer und eine magnetische Snap-on-Tastatur für den sekundenschnellen Wechsel zwischen Handheld- und Desktop-Workflows.

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- DIGIERA hat heute den HoloMax , den weltweit ersten brillenlosen 3D-Laptop/Handheld-Hybrid, auf der IFA 2025 vorgestellt. Der HoloMax verbindet ein immersives autostereoskopisches 2,5K-Display mit 10,95", 120 Hz und Eye-Tracking in Echtzeit sowie eine leistungsstarke Rechenplattform zur Umwandlung von Standard-2D-Titeln in natürliches stereoskopisches 3D mit nur einer Taste – ganz ohne Headset.

Der HoloMax wurde für moderne AAA-Inhalte entwickelt und wird von einem AMD AI9 HX370-Prozessor und einer Radeon 890M-Grafikkarte angetrieben. Er unterstützt LPDDR5-Speicher mit hoher Kapazität und NVMe-Speicher, um Leistung und Reaktionsfähigkeit in Einklang zu bringen. Auf der IFA (Halle H20, Stand 107) wird DIGIERA praktische Vorführungen präsentieren, darunter ein interaktives Pad für 2D→3D-Konvertierungen mit nur einem Knopfdruck. Ein Crowdfunding-Programm zur Markteinführung des Prototyps ist für Oktober 2025 geplant.

„Der HoloMax ist unser Statement, dass immersives 3D unmittelbar und mühelos sein sollte", sagt Judy Q. General Manager, DIGIERA. „Wir haben uns darauf konzentriert, ein tragbares System zu entwickeln, das glaubwürdige Tiefe ohne zusätzliche Hardware liefert, das es Spielern und Entwicklern ermöglicht, stereoskopische Inhalte überall zu erleben und zu generieren."

Informationen zu DIGIERA:

DIGIERA ist ein innovativer Hersteller von Hochleistungsgeräten und Speicherlösungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Unser Portfolio umfasst tragbare SSDs, NAS-Systeme und hochmoderne Gaming-Geräte unter der Marke DIGIERA Gaming, die Speicher-, Gaming- und PC-Innovationen umfassen. Mit einer eigenen Halbleiterfertigung und dem Fokus auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Datenschutz verbindet DIGIERA Spitzentechnologie mit modernem Design, um Speicherlösungen zu entwickeln, die den Anforderungen der heutigen datengesteuerten Welt gerecht werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.digieraglobal.com.

