    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Feuerwehr-Einsatz

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Terminal am Flughafen Heathrow evakuiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Terminal 4 in Heathrow wegen Gefahrgutunfall evakuiert.
    • Check-in geschlossen, viele Einsatzkräfte vor Ort.
    • Flugbetrieb an anderen Terminals läuft normal weiter.

    LONDON (dpa-AFX) - Am Londoner Großflughafen Heathrow kommt es am frühen Abend zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden. Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls evakuiert. Sky News zitierte einen Heathrow-Sprecher: "Der Check-in im Terminal 4 wurde geschlossen und evakuiert." Etliche Einsatzkräfte sind vor Ort.

    Der Flugbetrieb an den anderen Terminals des Flughafens soll normal weiterlaufen. Von Terminal 4 starten sowohl Flüge nach Europa als auch zu weiter entfernten Zielen. Auf Fotos ist zu sehen, wie etliche Passagiere vor dem Terminal warten./mj/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Feuerwehr-Einsatz Terminal am Flughafen Heathrow evakuiert Am Londoner Großflughafen Heathrow kommt es am frühen Abend zu starken Beeinträchtigungen für die Reisenden. Wie die BBC unter Berufung auf die Feuerwehr und den Flughafen berichtete, wurde das Terminal 4 wegen eines möglichen Gefahrgutunfalls …