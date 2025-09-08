    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz

    Koalition 'rüttelt sich ordentlich zurecht'

    Für Sie zusammengefasst
    • Zusammenarbeit von Union und SPD auf gutem Weg.
    • Koalitionspartner müssen in den nächsten Monaten leisten.
    • Einigkeit in vielen Bereichen, aber noch nicht überall.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Zusammenarbeit von Union und SPD in der Regierungskoalition auf gutem Weg. "Es rüttelt sich ordentlich zurecht", sagte der CDU-Chef bei einem Sommerfest des Seeheimer Kreises der SPD in Berlin. Das sei aber auch nötig, denn die Koalitionspartner müssten in den nächsten Monaten gemeinsam einiges leisten.

    In vielen Politikbereichen seien sich Union und SPD bereits einig - in der Wirtschafts- und Sozialpolitik müssten sie nach diesen Übereinstimmungen noch suchen, sagte der Kanzler. Er vertraue aber darauf, dass die SPD eine ausgesprochen phantasievolle Partei sei. "Denn Sie haben ja auch viel im Angebot. Ich sags mal salopp: Von Basta bis Bullshit ist ziemlich viel dabei", sagte Merz in Anspielung auf eine Äußerung von SPD-Chefin Bärbel Bas./tam/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
