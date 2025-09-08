    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ASTRAUX definiert urbane Mobilität neu

    SEV erschüttert den europäischen Markt mit einem Preis ab nur 5.999 Euro

    Berlin (ots/PRNewswire) - ASTRAUX, eine in Dubai ansässige globale
    Lifestyle-Technologiemarke, definiert die Zukunft der urbanen Mobilität neu. Bei
    seiner mit Spannung erwarteten globalen Produkteinführung in Berlin stellte
    ASTRAUX drei einzigartige Designs vor, darunter sein trendiges
    Elektro-Kleinstauto für 5.999 Euro, das die Aufmerksamkeit auf sich zog.

    Die Markteinführung zog über 200 internationale Medienvertreter, Branchenführer
    und Tech-Influencer an, und 1,2 Millionen Zuschauer verfolgten den Livestream
    auf YouTube, TikTok und Instagram. Bei der Veranstaltung zur Markteinführung
    unterzeichneten zehn Partner vor Ort Aufträge über mehr als 30.000
    ASTRAUX-Elektrofahrzeuge, was einen bedeutenden Meilenstein in der globalen
    Expansion der Marke darstellt.

    ASTRAUX Mini EV | 5.990 Euro definiert die Freude an urbaner Mobilität neu

    Der ASTRAUX Mini EV ist zu einem Frühbucherpreis von 5.990 Euro (Originalpreis
    6.990 Euro) erhältlich und macht persönliche Mobilität zugänglich für die
    nächste Generation. Das kompakte, stilvolle Design zog sofort die Aufmerksamkeit
    der Menschen auf sich, und die Fans stellten sich an, um Fotos zu machen und
    diese in den sozialen Medien zu teilen.

    Fahren ab 14 Jahren : In ausgewählten europäischen Ländern für Fahrer ab 14
    Jahren zugelassen

    Auffälliges Design : Karosseriestruktur in Automobilqualität, Panoramaglasdach,
    360°-Sicht.

    Unterhaltung auf Rädern : Integriertes Karaoke, Ambientebeleuchtung,
    App-Integration und schneller "Party Car"-Modus.

    Aimon-Begleitroboter

    Ein interaktiver emotionaler KI-Begleiter, der auf Berührungen, Bewegungen und
    Stimmungen reagiert und dynamische Antworten sowie versteckte
    "Überraschungsmodi" bietet, wenn er mit einem anderen Gerät gekoppelt wird.

    ASTRAUX Smart Glasses

    Die ASTRAUX Smart Glasses (79 Euro) vereinen Stil und Funktionalität in einem
    leichten Design und bieten UV400-Sonnenbrillenschutz, KI-Interaktion, eine
    8-Megapixel-Kamera für Aufnahmen aus der Ich-Perspektive, Open-Ear-Audio sowie
    eine Echtzeit-Integration von ChatGPT für Übersetzungen, Sprachsteuerung und die
    freihändige Erstellung von Inhalten.

    ASTRAUX Markenvision

    Geleitet von der Philosophie "Style it. Live it. Show it." inspiriert ASTRAUX
    weiterhin zu einem neuen globalen Lebensstil , in dem Technologie, Design und
    Erschwinglichkeit aufeinandertreffen und hochwertige urbane Mobilität für alle
    zugänglich wird.

    ASTRAUX gab bekannt, dass Berlin den Startschuss für seine Expansion in Europa
    darstellt und plant, durch lokale Partnerschaften, immersive Testfahrtprogramme
    und exklusive Vorbestellungskampagnen weiter zu wachsen.

    Sehen Sie sich die Aufzeichnung an und bestellen Sie jetzt vor

    Sehen Sie sich die vollständige Aufzeichnung der Markteinführung in Berlin an
    und bestellen Sie noch heute ASTRAUX-Produkte vor:

    Aufzeichnung der Markteinführung :
    https://youtube.com/live/Hb7rYtoJaVo?feature=share

    Bestellen Sie den Mini EV vor:

    https://astra-ux.com/products/electric-mini-car

    https://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAd
    apt

    Folgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken für die neuesten Updates:

    Instagram : @Astraux.global (https://instagram.com/Astraux.global)

    TikTok : @astrauxglobal

    Facebook : @Astraux.global (https://facebook.com/Astraux.global)

    Zeitlich begrenzte Einführungsangebote (bis 6. September, 23:59 CET)

    - 9,90 Euro Reservierungspass -> Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz; Sie können
    jederzeit bis zum 4. Dezember stornieren.
    - ASTRAUX AL7 Early-Bird Preis: 7.990 Euro (regulär 8.990 Euro)
    - ASTRAUX AL6 Early-Bird Preis: 5.990 Euro (regulär 6.990 Euro)

    Medienkontakt:

    info@maktoumtech.comOffizielle Website: https://astra-ux.com/
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764963/ASTRAUX_Global_Launch_Event.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764964/ASTRAUX_AL6_AL7.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astraux-definiert-urbane-mobili
    tat-neu-sev-erschuttert-den-europaischen-markt-mit-einem-preis-ab-nur-5-999-euro
    -302549416.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180621/6113607
    OTS: ASTRAUX




    Verfasst von news aktuell
