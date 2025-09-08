Gasunie setzt mit Ausbau von Achim zum internationalen Energiedrehkreuz Meilenstein für Energiewende und Versorgungssicherheit (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Hannover (ots) - Gasunie investiert massiv in den Ausbau des Standorts Achim, um
    von Niedersachsen aus die Energieversorgung in Deutschland und den
    Nachbarländern zu sichern und die Transformation zur Wasserstoffwirtschaft
    voranzutreiben. In Achim werden die Weichen für eine nachhaltige und
    zukunftssichere Energieinfrastruktur gestellt.

    Davon konnte sich heute der niedersächsische Wirtschaftsminister Grant Hendrik
    Tonne bei seinem Besuch auf der Baustelle in Achim-Embsen überzeugen. Dort
    entsteht aktuell ein internationales Energiedrehkreuz. Dieses umfasst eine neue,
    elektrisch betriebene Verdichterstation sowie zwei bedeutende Pipelineprojekte
    und gestaltet die Energiezukunft Niedersachsens und Nordwesteuropas maßgeblich.
    Schon heute fließt fast jede fünfte in Deutschland verbrauchte Kilowattstunde
    Gas über Achim. Dieser Wert wird in Zukunft noch einmal zunehmen. Der Standort
    dient zur direkten Verteilung internationaler Gasströme aus den Niederlanden,
    Norwegen und von den LNG-Importterminals und gibt die Energie an nationale und
    internationale Verteilnetze weiter.

    Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne : "Norddeutschland ist die tragende
    Säule der bundesweiten Energieversorgung. Als Teil der Norddeutschen
    Wasserstoffstrategie unterstützt Niedersachsen aktiv die Modernisierung der
    Industrie. Gasunie spielt als strategischer Gasnetzbetreiber eine entscheidende
    Rolle, wenn wir in den kommenden Jahren klimaneutral und gleichzeitig
    international wettbewerbsfähig sein wollen: Die Industrie braucht bezahlbaren
    Wasserstoff in großen Mengen. Achim als internationales Energiedrehkreuz wird
    zum Baustein für die Versorgungssicherheit Deutschlands und ist ein Zeichen des
    Engagements von Gasunie, die Energiewende voranzutreiben."

    Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland : "In Niedersachsen
    investieren wir weiter in unsere leistungsstarke, grenzüberschreitende
    Infrastruktur, die Produzenten, Verbraucher und Speicher verbindet - und zwar
    sowohl beim Erdgas als auch beim Wasserstoff. Das macht unser Netz zum Herzstück
    für Versorgungssicherheit und Energiewende im Zentrum Nord-West-Europas."

    Neue Verdichterstation als Schlüsselprojekt

    Die neue, elektrisch betriebene Verdichterstation Achim West, deren
    Inbetriebnahme für Ende Dezember 2026 geplant ist, gilt als Schlüsselprojekt im
    Rahmen der nordwesteuropäischen Energieversorgung. Mit einer Investitionssumme
    von rund 250 Millionen Euro werden auf dem rund sieben Hektar großen Gelände
    derzeit Fundament- und Tiefbauarbeiten durchgeführt. Aktuell sind etwa 90
