Gasunie setzt mit Ausbau von Achim zum internationalen Energiedrehkreuz Meilenstein für Energiewende und Versorgungssicherheit (FOTO)
Hannover (ots) - Gasunie investiert massiv in den Ausbau des Standorts Achim, um
von Niedersachsen aus die Energieversorgung in Deutschland und den
Nachbarländern zu sichern und die Transformation zur Wasserstoffwirtschaft
voranzutreiben. In Achim werden die Weichen für eine nachhaltige und
zukunftssichere Energieinfrastruktur gestellt.
Davon konnte sich heute der niedersächsische Wirtschaftsminister Grant Hendrik
Tonne bei seinem Besuch auf der Baustelle in Achim-Embsen überzeugen. Dort
entsteht aktuell ein internationales Energiedrehkreuz. Dieses umfasst eine neue,
elektrisch betriebene Verdichterstation sowie zwei bedeutende Pipelineprojekte
und gestaltet die Energiezukunft Niedersachsens und Nordwesteuropas maßgeblich.
Schon heute fließt fast jede fünfte in Deutschland verbrauchte Kilowattstunde
Gas über Achim. Dieser Wert wird in Zukunft noch einmal zunehmen. Der Standort
dient zur direkten Verteilung internationaler Gasströme aus den Niederlanden,
Norwegen und von den LNG-Importterminals und gibt die Energie an nationale und
internationale Verteilnetze weiter.
Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne : "Norddeutschland ist die tragende
Säule der bundesweiten Energieversorgung. Als Teil der Norddeutschen
Wasserstoffstrategie unterstützt Niedersachsen aktiv die Modernisierung der
Industrie. Gasunie spielt als strategischer Gasnetzbetreiber eine entscheidende
Rolle, wenn wir in den kommenden Jahren klimaneutral und gleichzeitig
international wettbewerbsfähig sein wollen: Die Industrie braucht bezahlbaren
Wasserstoff in großen Mengen. Achim als internationales Energiedrehkreuz wird
zum Baustein für die Versorgungssicherheit Deutschlands und ist ein Zeichen des
Engagements von Gasunie, die Energiewende voranzutreiben."
Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland : "In Niedersachsen
investieren wir weiter in unsere leistungsstarke, grenzüberschreitende
Infrastruktur, die Produzenten, Verbraucher und Speicher verbindet - und zwar
sowohl beim Erdgas als auch beim Wasserstoff. Das macht unser Netz zum Herzstück
für Versorgungssicherheit und Energiewende im Zentrum Nord-West-Europas."
Neue Verdichterstation als Schlüsselprojekt
Die neue, elektrisch betriebene Verdichterstation Achim West, deren
Inbetriebnahme für Ende Dezember 2026 geplant ist, gilt als Schlüsselprojekt im
Rahmen der nordwesteuropäischen Energieversorgung. Mit einer Investitionssumme
von rund 250 Millionen Euro werden auf dem rund sieben Hektar großen Gelände
derzeit Fundament- und Tiefbauarbeiten durchgeführt. Aktuell sind etwa 90
