CVS Health Aktie kommt unter die Räder - 08.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die CVS Health Aktie. Mit einer Performance von -5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

CVS Health ist ein führendes US-Gesundheitsunternehmen, das Apotheken, Versicherungen und Kliniken bietet. Es konkurriert mit Walgreens und UnitedHealth und hebt sich durch integrierte Dienstleistungen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CVS Health-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,39 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CVS Health Aktie damit um +0,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CVS Health +46,94 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

CVS Health Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,95 % 1 Monat +15,58 % 3 Monate +13,39 % 1 Jahr +21,06 %

Informationen zur CVS Health Aktie

Es gibt 1 Mrd. CVS Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,61 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes wie der DAX und MDAX kräftig zulegen, schwächelt der TecDAX. Auch in den USA gibt es leichte Gewinne.

CVS Health Aktie jetzt kaufen?

Ob die CVS Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CVS Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.