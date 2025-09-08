FDA akzeptiert Absichtserklärung zur Qualifizierung von LSM by VCTE (FibroScan) als ersten nicht-invasiven Surrogat-Endpunkt in klinischen MASH-Studien

WESTBOROUGH, Massachusetts, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Echosens, das führende Unternehmen im Bereich der nicht-invasiven Leberdiagnostik, gibt heute bekannt, dass das Center for Drug Evaluation and Research (CDER), Office of New Drugs, der U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Absichtserklärung des Unternehmens zur Qualifizierung der Lebersteifigkeitsmessung durch vibrationsgesteuerte Transient Elastographie (FibroScan) als hinreichend wahrscheinlicher Surrogat-Endpunkt in klinischen Studien für metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) akzeptiert hat.

Dieser Meilenstein eröffnet FibroScan den Weg, die Leberbiopsie für die Patientenaufnahme und die Beurteilung des Therapieansprechens in der MASH-Medikamentenentwicklung zu ersetzen.

Dies ist das erste Mal, dass die FDA die Einleitung des Qualifizierungsprozesses für einen nicht-invasiven Test als hinreichend wahrscheinlichen Surrogat-Endpunkt in der Arzneimittelentwicklung für MASH akzeptiert - eine fortschreitende, fortgeschrittene Form der steatotischen Lebererkrankung, die zu Zirrhose, Leberkrebs, Transplantation oder Tod führen kann. In einer Mitteilung der FDA erklärte Dr. Frank Anania, MD, Direktor der Abteilung für Hepatologie und Ernährung im CDER: „Dieser Vorschlag ist ein wichtiger Schritt zur Einführung nicht-invasiver Tests in die Arzneimittelentwicklung für MASH."

Wie in der Absichtserklärung angegeben, kann LSM von VCTE (FibroScan) das Risiko der Gesamtmortalität oder leberbezogener Ereignisse bei Patienten mit MASH vorhersagen. Die Annahme der Absichtserklärung eröffnet FibroScan die Möglichkeit, die Leberbiopsie als primären Endpunkt für die Zwischenanalyse von Studien zur beschleunigten Zulassung von Medikamenten für Erwachsene mit nicht zirrhotischer MASH zu ersetzen.

Der Ersatz wiederholter Leberbiopsien, die derzeit zur Aufnahme von Patienten und zur Überwachung des Therapieansprechens verwendet werden, durch FibroScan würde eine erhebliche Erleichterung für die Patienten bedeuten. Eine Untersuchung mit dem FibroScan dauert nur wenige Minuten, ist schmerzlos und bewertet die Leber umfassend, so dass ein vollständiges Bild der Lebergesundheit entsteht, das so oft wie nötig wiederholt werden kann.