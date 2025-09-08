    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir Aktie heute im Plus (133,22€) - 08.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Palantir Aktie bisher um +2,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie heute im Plus (133,22€) - 08.09.2025
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von +2,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Long
    147,62€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    167,11€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Palantir über einen Zuwachs von +16,52 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -2,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir +77,07 % gewonnen.

    Palantir Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,61 %
    1 Monat -17,06 %
    3 Monate +16,52 %
    1 Jahr +342,00 %

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 303,16 Mrd. wert.

    Börsen Update USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,40 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart USA - 08.09. - US Tech 100 stark +0,68 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Palantir Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    +1,56 %
    -2,61 %
    -17,06 %
    +16,52 %
    +342,00 %
    +1.645,12 %
    +1.542,31 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Palantir Aktie heute im Plus (133,22€) - 08.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Palantir Aktie bisher um +2,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.