Palantir Aktie heute im Plus (133,22€) - 08.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von +2,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Palantir über einen Zuwachs von +16,52 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -2,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir +77,07 % gewonnen.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,61 % 1 Monat -17,06 % 3 Monate +16,52 % 1 Jahr +342,00 %

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 303,16 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.