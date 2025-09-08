    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXPeng Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu XPeng Registered (A)

    Besonders beachtet!

    XPeng Registered (A) - Aktie legt am 08.09.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die XPeng Registered (A) Aktie bisher um +4,02 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der XPeng Registered (A) Aktie.

    XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine intelligenten, vernetzten Autos wie den P7. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und differenziert sich durch fortschrittliche autonome Fahrtechnologien.

    XPeng Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2025

    Die XPeng Registered (A) Aktie konnte bisher um +4,02 % auf 8,9370 zulegen. Das sind +0,3450  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von XPeng Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -3,17 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die XPeng Registered (A) Aktie damit um -8,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,13 % gewonnen.

    XPeng Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,16 %
    1 Monat -2,54 %
    3 Monate -3,17 %
    1 Jahr +131,63 %

    Informationen zur XPeng Registered (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. XPeng Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,92 Mrd. wert.

    XPeng Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die XPeng Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:KYG982AW1003WKN:A2QBX8





