    Oberstes US-Gericht erlaubt verdachtsunabhängige Migranten-Kontrolle

    Für Sie zusammengefasst
    • Supreme Court erlaubt verdachtsunabhängige Kontrollen.
    • Gericht hob vorherige Beschränkung in Los Angeles auf.
    • Proteste gegen Razzien und Racial Profiling nehmen zu.

    WASHINGTON/LOS ANGELES (dpa-AFX) - Das oberste US-Gericht lässt in Los Angeles verdachtsunabhängige Kontrollen von Migranten vorerst wieder zu. Der Supreme Court hob eine entsprechende Beschränkung eines Gerichts der unteren Instanz auf, bis es eine inhaltliche Entscheidung in der Berufungssache gibt. Eine Begründung des Supreme Courts gab es zunächst nicht.

    Im Juli hatte ein Gericht Beamten in Los Angeles verboten, wahllos Personen etwa aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Sprache und ohne hinreichenden Verdacht anzuhalten. Kritiker sprechen in diesen Fällen von "Racial Profiling".

    Vor allem im Sommer hatten Razzien gegen Einwanderer in Los Angeles Proteste ausgelöst. In der Stadt leben besonders viele Menschen ohne Papiere. Um die Proteste einzudämmen, hatte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump bei ihrer verschärften Migrationspolitik sogar die Nationalgarde in die Millionenstadt an der Westküste geschickt.

    Die Einwanderungsbehörde ICE geht verstärkt in diesen Tagen auch in anderen Städten - wie in der Hauptstadt Washington - gegen Einwanderer vor, die sich ohne Papiere in den USA aufhalten./rin/DP/zb






