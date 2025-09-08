DeFi Technologies kündigt Einreichung eines Basisprospekts an

Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder "DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), einFinanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellenKapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ( "DeFi" ) schließt, gab heutebekannt, dass es am 29. August 2025 einen Basisprospekt (der " Basisprospekt ")bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadaseingereicht hat, wobei es sich auf die Ausnahme für "well-known seasoned issuer"stützt, sowie ein entsprechendes Shelf Registration Statement auf Formular F-10(die " Registrierungserklärung ") bei der United States Securities and ExchangeCommission (die " SEC ") eingereicht hat. Diese Einreichungen ermöglichen es demUnternehmen, wenn es sich dafür entscheidet, Stammaktien, Schuldtitel,Optionsscheine, Zeichnungsscheine, wandelbare Wertpapiere und Einheiten(zusammen die " Wertpapiere ") des Unternehmens oder eine beliebige Kombinationdavon in allen Provinzen und Territorien Kanadas und in den Vereinigten Staatenin einem Zeitraum von 25 Monaten gemäß einem Prospektnachtrag anzubieten, der inVerbindung mit einem solchen Angebot eingereicht werden muss.Das Unternehmen hat den Basisprospekt und die Registrierungserklärungeingereicht, um die finanzielle Flexibilität zu erhalten, beabsichtigt jedochderzeit nicht, ein Wertpapierangebot im Rahmen des Basisprospekts zuunterbreiten. Es besteht keine Gewissheit, dass Wertpapiere im Rahmen desBasisprospekts und/oder der Registrierungserklärung innerhalb des 25-monatigenGültigkeitszeitraums angeboten oder verkauft werden. Sollte das Unternehmenbeschließen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer Wertpapiere anzubieten,werden die spezifischen Bedingungen, einschließlich der Verwendung der Erlöse,in einem Prospektnachtrag zum Basisprospekt und zur Registrierungserklärungdargelegt.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der einsolches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor derRegistrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchenRechtsordnung ungesetzlich wäre.Der Zugang zum Basisprospekt und zu allen künftigen Änderungen oderProspektergänzungen wird gemäß den Wertpapiervorschriften über die Verfahren fürden Zugang zu einem Prospekt gewährt. Der Basisprospekt ist jetzt unter demProfil von DeFi Technologies auf SEDAR+ unter https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=3656803288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D937593655%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sedarpl