DeFi Technologies kündigt Einreichung eines Basisprospekts an
Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder "
DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein
Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen
Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ( "DeFi" ) schließt, gab heute
bekannt, dass es am 29. August 2025 einen Basisprospekt (der " Basisprospekt ")
bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadas
eingereicht hat, wobei es sich auf die Ausnahme für "well-known seasoned issuer"
stützt, sowie ein entsprechendes Shelf Registration Statement auf Formular F-10
(die " Registrierungserklärung ") bei der United States Securities and Exchange
Commission (die " SEC ") eingereicht hat. Diese Einreichungen ermöglichen es dem
Unternehmen, wenn es sich dafür entscheidet, Stammaktien, Schuldtitel,
Optionsscheine, Zeichnungsscheine, wandelbare Wertpapiere und Einheiten
(zusammen die " Wertpapiere ") des Unternehmens oder eine beliebige Kombination
davon in allen Provinzen und Territorien Kanadas und in den Vereinigten Staaten
in einem Zeitraum von 25 Monaten gemäß einem Prospektnachtrag anzubieten, der in
Verbindung mit einem solchen Angebot eingereicht werden muss.
Das Unternehmen hat den Basisprospekt und die Registrierungserklärung
eingereicht, um die finanzielle Flexibilität zu erhalten, beabsichtigt jedoch
derzeit nicht, ein Wertpapierangebot im Rahmen des Basisprospekts zu
unterbreiten. Es besteht keine Gewissheit, dass Wertpapiere im Rahmen des
Basisprospekts und/oder der Registrierungserklärung innerhalb des 25-monatigen
Gültigkeitszeitraums angeboten oder verkauft werden. Sollte das Unternehmen
beschließen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer Wertpapiere anzubieten,
werden die spezifischen Bedingungen, einschließlich der Verwendung der Erlöse,
in einem Prospektnachtrag zum Basisprospekt und zur Registrierungserklärung
dargelegt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein
solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor der
Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen
Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
Der Zugang zum Basisprospekt und zu allen künftigen Änderungen oder
Prospektergänzungen wird gemäß den Wertpapiervorschriften über die Verfahren für
den Zugang zu einem Prospekt gewährt. Der Basisprospekt ist jetzt unter dem
Profil von DeFi Technologies auf SEDAR+ unter https://edge.prnewswire.com/c/link
/?t=0&l=de&o=4502365-1&h=3656803288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3
D0%26l%3Den%26o%3D4502365-1%26h%3D937593655%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sedarpl
