    DeFi Technologies kündigt Einreichung eines Basisprospekts an

    Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder "
    DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein
    Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen
    Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ( "DeFi" ) schließt, gab heute
    bekannt, dass es am 29. August 2025 einen Basisprospekt (der " Basisprospekt ")
    bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadas
    eingereicht hat, wobei es sich auf die Ausnahme für "well-known seasoned issuer"
    stützt, sowie ein entsprechendes Shelf Registration Statement auf Formular F-10
    (die " Registrierungserklärung ") bei der United States Securities and Exchange
    Commission (die " SEC ") eingereicht hat. Diese Einreichungen ermöglichen es dem
    Unternehmen, wenn es sich dafür entscheidet, Stammaktien, Schuldtitel,
    Optionsscheine, Zeichnungsscheine, wandelbare Wertpapiere und Einheiten
    (zusammen die " Wertpapiere ") des Unternehmens oder eine beliebige Kombination
    davon in allen Provinzen und Territorien Kanadas und in den Vereinigten Staaten
    in einem Zeitraum von 25 Monaten gemäß einem Prospektnachtrag anzubieten, der in
    Verbindung mit einem solchen Angebot eingereicht werden muss.

    Das Unternehmen hat den Basisprospekt und die Registrierungserklärung
    eingereicht, um die finanzielle Flexibilität zu erhalten, beabsichtigt jedoch
    derzeit nicht, ein Wertpapierangebot im Rahmen des Basisprospekts zu
    unterbreiten. Es besteht keine Gewissheit, dass Wertpapiere im Rahmen des
    Basisprospekts und/oder der Registrierungserklärung innerhalb des 25-monatigen
    Gültigkeitszeitraums angeboten oder verkauft werden. Sollte das Unternehmen
    beschließen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer Wertpapiere anzubieten,
    werden die spezifischen Bedingungen, einschließlich der Verwendung der Erlöse,
    in einem Prospektnachtrag zum Basisprospekt und zur Registrierungserklärung
    dargelegt.

    Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
    Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein
    solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor der
    Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen
    Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

    Der Zugang zum Basisprospekt und zu allen künftigen Änderungen oder
    Prospektergänzungen wird gemäß den Wertpapiervorschriften über die Verfahren für
    den Zugang zu einem Prospekt gewährt. Der Basisprospekt ist jetzt unter dem
