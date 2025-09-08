    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Marcus Diebel passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen leicht an das schwächere Werbemarktumfeld an./rob/la/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:27 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 40,65EUR auf Tradegate (08. September 2025, 20:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 56
    Kursziel alt: 56
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



