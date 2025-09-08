    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wahl in Norwegen

    Partei von Ministerpräsident liegt vorn

    Für Sie zusammengefasst
    • Sozialdemokraten stärkste Kraft mit 28 Prozent.
    • Fortschrittspartei folgt mit 24,8 Prozent Stimmen.
    • Rot-grüner Block hat knappe Mehrheit im Parlament.

    OSLO (dpa-AFX) - Die sozialdemokratische Arbeiterpartei des amtierenden Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre ist einer ersten Hochrechnung zufolge die stärkste Kraft bei der Parlamentswahl in Norwegen geworden. Die Sozialdemokraten kamen zunächst auf 28 Prozent der Stimmen, die rechtspopulistische Fortschrittspartei wurde demnach mit 24,8 Prozent zweitstärkste Kraft, wie die norwegische Wahlbehörde mitteilte.

    Die Parteien des rot-grünen Blocks erlangten der Hochrechnung der Wahlbehörde zufolge zusammen nur eine knappe Mehrheit im Parlament. Sie alle hatten im Wahlkampf ihre Unterstützung für eine vom Sozialdemokraten Støre geführte Regierung bekundet.

    Rund vier Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Støre regiert seit vier Jahren./arn/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
