Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 1
Performance 1M: +19,12 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 2
Performance 1M: +4,14 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 3
Performance 1M: -15,78 %
PepsiCo
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 4
Performance 1M: +2,18 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 5
Performance 1M: -16,98 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 6
Performance 1M: +1,87 %
Dexcom
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 7
Performance 1M: +5,00 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 8
Performance 1M: +2,17 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 9
Performance 1M: +2,86 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 10
Performance 1M: +9,13 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 11
Performance 1M: -1,26 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 12
Performance 1M: +6,08 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 13
Performance 1M: -6,46 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 14
Performance 1M: +1,79 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 15
Performance 1M: +0,96 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 16
Performance 1M: +3,46 %
Palantir
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 17
Performance 1M: -16,71 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 18
Performance 1M: -1,75 %
Zscaler
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 19
Performance 1M: +0,42 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 20
Performance 1M: +4,43 %
