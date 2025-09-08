Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 08.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
CVS Health
Tagesperformance: -5,51 %
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 1
Performance 1M: +15,58 %
Performance 1M: +15,58 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 2
Performance 1M: -5,53 %
Performance 1M: -5,53 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 3
Performance 1M: -4,01 %
Performance 1M: -4,01 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 4
Performance 1M: +7,10 %
Performance 1M: +7,10 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 5
Performance 1M: -15,78 %
Performance 1M: -15,78 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 6
Performance 1M: +4,14 %
Performance 1M: +4,14 %
PepsiCo
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 7
Performance 1M: +2,18 %
Performance 1M: +2,18 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 8
Performance 1M: -1,15 %
Performance 1M: -1,15 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 9
Performance 1M: +3,66 %
Performance 1M: +3,66 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 10
Performance 1M: -11,41 %
Performance 1M: -11,41 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 11
Performance 1M: +1,87 %
Performance 1M: +1,87 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 12
Performance 1M: +12,46 %
Performance 1M: +12,46 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 13
Performance 1M: +17,47 %
Performance 1M: +17,47 %
Dexcom
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 14
Performance 1M: +5,00 %
Performance 1M: +5,00 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 15
Performance 1M: +2,17 %
Performance 1M: +2,17 %
American Tower
Tagesperformance: -3,47 %
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 16
Performance 1M: -5,99 %
Performance 1M: -5,99 %
Crown Castle
Tagesperformance: -3,47 %
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 17
Performance 1M: -9,83 %
Performance 1M: -9,83 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 18
Performance 1M: +9,75 %
Performance 1M: +9,75 %
DaVita
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 19
Performance 1M: +7,58 %
Performance 1M: +7,58 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 20
Performance 1M: -1,55 %
Performance 1M: -1,55 %
Henry Schein
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 21
Performance 1M: +4,97 %
Performance 1M: +4,97 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 22
Performance 1M: +9,13 %
Performance 1M: +9,13 %
Corpay
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 23
Performance 1M: +3,83 %
Performance 1M: +3,83 %
Enphase Energy
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 24
Performance 1M: +19,28 %
Performance 1M: +19,28 %
GE Vernova
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 25
Performance 1M: -10,35 %
Performance 1M: -10,35 %
ServiceNow
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 26
Performance 1M: +4,37 %
Performance 1M: +4,37 %
MSCI Registered (A)
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 27
Performance 1M: +1,65 %
Performance 1M: +1,65 %
IBM
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 28
Performance 1M: -0,74 %
Performance 1M: -0,74 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 29
Performance 1M: +19,79 %
Performance 1M: +19,79 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 30
Performance 1M: +6,08 %
Performance 1M: +6,08 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 31
Performance 1M: -1,26 %
Performance 1M: -1,26 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 32
Performance 1M: -3,42 %
Performance 1M: -3,42 %
Palantir
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 33
Performance 1M: -16,71 %
Performance 1M: -16,71 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 34
Performance 1M: +3,46 %
Performance 1M: +3,46 %
Oracle
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 35
Performance 1M: -6,44 %
Performance 1M: -6,44 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte