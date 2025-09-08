Midea stellt GreenApex-Geschirrspüler für maximale Energieeffizienz vor (FOTO)

Berlin (ots) - Berlin - Auf der IFA 2025 hat Midea seine neue Generation von

Geschirrspülern vorgestellt, darunter den GreenApex Heat Pump Geschirrspüler,

der bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 mit dem "Excellent

Energy-Saving Technology Gold Award" ausgezeichnet wurde. Das chinesische

Unternehmen Midea zählt zu den führenden Herstellern von Haushaltsgeräten

weltweit und setzt mit GreenApex neue Maßstäbe bei Energieeffizienz und

Nachhaltigkeit. Ergänzend wurde der TITAN-Geschirrspüler präsentiert, der durch

eine besonders schlanke Bauweise mehr Kapazität bietet.



Wärmepumpe für minimalen Energieverbrauch





"GreenApex ist eine bessere Lösung im Vergleich zum Handspülen und verbindet

Reinigung, Trocknung und Spülvorgang in einem energieeffizienten System",

erklärte Ralph Kobsik, General Manager von Midea Europe, im Gespräch. Durch die

Kombination von Wärmepumpentechnologie, Wärmetauscher und speziellen Sprüharmen

erreicht der Geschirrspüler eine bisher unerreichte Energieeffizienzbewertung

von A50 % im Vergleich zu herkömmlichen A-Klasse-Modellen. Das umweltfreundliche

R290-Kältemittel sorgt zudem für ein Null-Ozonabbaupotenzial (ODP) und

unterstreicht Mideas Engagement für nachhaltige Lösungen.



Technik und Nutzerkomfort



Die Wärmepumpe von GreenApex kombiniert Reinigung, Trocknung und mechanische

Funktionen auf engem Raum. "Die Integration dieser komplexen Technologie auf so

kleinem Raum und gleichzeitig, ohne das Volumen eines Geschirrspülers negativ zu

beeinträchtigen, ist eine hohe Herausforderung", erklärte Ralph Kobsik, General

Manager von Midea Europe. Die Anlage erreicht so eine kontinuierlich hohe

Energieeffizienz bei minimalem Verbrauch.



Strategische Einbindung in Gesamtstrategie



GreenApex ist Teil von Mideas Pull Home Heat Pump Ecosystem -Strategie, die

Wärmepumpentechnologie in möglichst vielen Haushaltsgeräten einsetzt - von

Klimaanlagen über Waschmaschinen bis hin zu Geschirrspülern. "Wir wollen die

bestmöglichen energieeffizienten Lösungen in eine breite Produktpalette

bringen", so Kobsik.



Ausblick auf effizienten und nachhaltigen Alltag



Mit GreenApex und TITAN unterstreicht Midea seinen Anspruch, Produkte zu

entwickeln, die sowohl den Alltag der Nutzer erleichtern als auch die

Umweltbelastung reduzieren. Die Geräte sind ab 2026 auf dem europäischen Markt

verfügbar.



