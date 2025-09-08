    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMidea Group (H) AktievorwärtsNachrichten zu Midea Group (H)

    IFA 2025

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Midea stellt GreenApex-Geschirrspüler für maximale Energieeffizienz vor (FOTO)

    Berlin (ots) - Berlin - Auf der IFA 2025 hat Midea seine neue Generation von
    Geschirrspülern vorgestellt, darunter den GreenApex Heat Pump Geschirrspüler,
    der bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 mit dem "Excellent
    Energy-Saving Technology Gold Award" ausgezeichnet wurde. Das chinesische
    Unternehmen Midea zählt zu den führenden Herstellern von Haushaltsgeräten
    weltweit und setzt mit GreenApex neue Maßstäbe bei Energieeffizienz und
    Nachhaltigkeit. Ergänzend wurde der TITAN-Geschirrspüler präsentiert, der durch
    eine besonders schlanke Bauweise mehr Kapazität bietet.

    Wärmepumpe für minimalen Energieverbrauch

    "GreenApex ist eine bessere Lösung im Vergleich zum Handspülen und verbindet
    Reinigung, Trocknung und Spülvorgang in einem energieeffizienten System",
    erklärte Ralph Kobsik, General Manager von Midea Europe, im Gespräch. Durch die
    Kombination von Wärmepumpentechnologie, Wärmetauscher und speziellen Sprüharmen
    erreicht der Geschirrspüler eine bisher unerreichte Energieeffizienzbewertung
    von A50 % im Vergleich zu herkömmlichen A-Klasse-Modellen. Das umweltfreundliche
    R290-Kältemittel sorgt zudem für ein Null-Ozonabbaupotenzial (ODP) und
    unterstreicht Mideas Engagement für nachhaltige Lösungen.

    Technik und Nutzerkomfort

    Die Wärmepumpe von GreenApex kombiniert Reinigung, Trocknung und mechanische
    Funktionen auf engem Raum. "Die Integration dieser komplexen Technologie auf so
    kleinem Raum und gleichzeitig, ohne das Volumen eines Geschirrspülers negativ zu
    beeinträchtigen, ist eine hohe Herausforderung", erklärte Ralph Kobsik, General
    Manager von Midea Europe. Die Anlage erreicht so eine kontinuierlich hohe
    Energieeffizienz bei minimalem Verbrauch.

    Strategische Einbindung in Gesamtstrategie

    GreenApex ist Teil von Mideas Pull Home Heat Pump Ecosystem -Strategie, die
    Wärmepumpentechnologie in möglichst vielen Haushaltsgeräten einsetzt - von
    Klimaanlagen über Waschmaschinen bis hin zu Geschirrspülern. "Wir wollen die
    bestmöglichen energieeffizienten Lösungen in eine breite Produktpalette
    bringen", so Kobsik.

    Ausblick auf effizienten und nachhaltigen Alltag

    Mit GreenApex und TITAN unterstreicht Midea seinen Anspruch, Produkte zu
    entwickeln, die sowohl den Alltag der Nutzer erleichtern als auch die
    Umweltbelastung reduzieren. Die Geräte sind ab 2026 auf dem europäischen Markt
    verfügbar.

    Pressekontakt:

    Silvia Qin
    +86 15603014872
    mailto:silvia_qin@asiadg.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119901/6113615
    OTS: Midea Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IFA 2025 Midea stellt GreenApex-Geschirrspüler für maximale Energieeffizienz vor (FOTO) Berlin - Auf der IFA 2025 hat Midea seine neue Generation von Geschirrspülern vorgestellt, darunter den GreenApex Heat Pump Geschirrspüler, der bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 mit dem "Excellent Energy-Saving Technology Gold …