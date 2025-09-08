IFA 2025
Midea stellt GreenApex-Geschirrspüler für maximale Energieeffizienz vor (FOTO)
Berlin (ots) - Berlin - Auf der IFA 2025 hat Midea seine neue Generation von
Geschirrspülern vorgestellt, darunter den GreenApex Heat Pump Geschirrspüler,
der bei den Global Product Technology Innovation Awards 2025 mit dem "Excellent
Energy-Saving Technology Gold Award" ausgezeichnet wurde. Das chinesische
Unternehmen Midea zählt zu den führenden Herstellern von Haushaltsgeräten
weltweit und setzt mit GreenApex neue Maßstäbe bei Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit. Ergänzend wurde der TITAN-Geschirrspüler präsentiert, der durch
eine besonders schlanke Bauweise mehr Kapazität bietet.
Wärmepumpe für minimalen Energieverbrauch
Wärmepumpe für minimalen Energieverbrauch
"GreenApex ist eine bessere Lösung im Vergleich zum Handspülen und verbindet
Reinigung, Trocknung und Spülvorgang in einem energieeffizienten System",
erklärte Ralph Kobsik, General Manager von Midea Europe, im Gespräch. Durch die
Kombination von Wärmepumpentechnologie, Wärmetauscher und speziellen Sprüharmen
erreicht der Geschirrspüler eine bisher unerreichte Energieeffizienzbewertung
von A50 % im Vergleich zu herkömmlichen A-Klasse-Modellen. Das umweltfreundliche
R290-Kältemittel sorgt zudem für ein Null-Ozonabbaupotenzial (ODP) und
unterstreicht Mideas Engagement für nachhaltige Lösungen.
Technik und Nutzerkomfort
Die Wärmepumpe von GreenApex kombiniert Reinigung, Trocknung und mechanische
Funktionen auf engem Raum. "Die Integration dieser komplexen Technologie auf so
kleinem Raum und gleichzeitig, ohne das Volumen eines Geschirrspülers negativ zu
beeinträchtigen, ist eine hohe Herausforderung", erklärte Ralph Kobsik, General
Manager von Midea Europe. Die Anlage erreicht so eine kontinuierlich hohe
Energieeffizienz bei minimalem Verbrauch.
Strategische Einbindung in Gesamtstrategie
GreenApex ist Teil von Mideas Pull Home Heat Pump Ecosystem -Strategie, die
Wärmepumpentechnologie in möglichst vielen Haushaltsgeräten einsetzt - von
Klimaanlagen über Waschmaschinen bis hin zu Geschirrspülern. "Wir wollen die
bestmöglichen energieeffizienten Lösungen in eine breite Produktpalette
bringen", so Kobsik.
Ausblick auf effizienten und nachhaltigen Alltag
Mit GreenApex und TITAN unterstreicht Midea seinen Anspruch, Produkte zu
entwickeln, die sowohl den Alltag der Nutzer erleichtern als auch die
Umweltbelastung reduzieren. Die Geräte sind ab 2026 auf dem europäischen Markt
verfügbar.
Pressekontakt:
Silvia Qin
+86 15603014872
mailto:silvia_qin@asiadg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119901/6113615
OTS: Midea Group
