Skoda Vision O
Elektrifizierter Kombi der Zukunft mit der nächsten Generation der Modern Solid-Designsprache
Mladá Boleslav (ots) - > Aufbauend auf der Führungsposition von Skoda im
Kombi-Segment in Europa präsentiert das Konzept Vision O die elektrifizierte
Zukunft der Marke und die weiterentwickelte Designsprache 'Modern Solid'
> Gemäß dem kundenorientierten Ansatz von Skoda ist die Vision O das erste
Konzeptfahrzeug, das vollständig aus Kundenperspektive entwickelt wurde
> Mit einem komplett neu gestalteten Innenraum bietet die Vision O ein
minimalistisches Design und ein ganzheitliches, intuitives Fahrerlebnis: ein
neues Horizon-Display für Fahrer und Beifahrer, Bio-Adaptive Beleuchtung, 650
Liter Kofferraumvolumen und einen KI-gesteuerten persönlichen Assistenten
> Nachhaltigkeit priorisieren - Vision 'O' folgt den Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft und minimiert Umweltbelastungen durch die Verwendung
erneuerbarer Materialien und recycelter Komponenten
> Das Außendesign der Vision O wurde auf ein neues Niveau gehoben und wirkt mit
einem völlig neuen Tech-Loop-Face noch robuster. Es ist aerodynamisch für lange
Strecken optimiert - auch mit fortschrittlicher autonomer Fahrtechnologie
Vollständig vorbereitet auf die elektrifizierte Zukunft der Kombimodelle von
Skoda: Aufbauend auf seiner reichen Tradition und seiner europäischen
Führungsposition im Kombi-Segment setzt die Skoda Vision O ein klares Statement
und präsentiert die nächste Generation von Skodas 'Modern Solid'-Designsprache.
Es ist das erste Konzeptfahrzeug der Marke, das nach dem Customer-first-Ansatz
von innen nach außen entwickelt wurde. Das neue minimalistische Interieur der
Vision O verfügt über innovative Technologien, die den Komfort und die
Benutzerfreundlichkeit verbessern. Es bietet fortschrittliche autonome
Fahrfunktionen, intelligente KI-Lösungen und legt durch die Integration
erneuerbarer Materialien und die Befolgung der Prinzipien der
Kreislaufwirtschaft einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Beim Exterieur sorgt
die Weiterentwicklung der Modern Solid-Designsprache von Skoda mit einem völlig
neuen Tech-Loop-Face für einen noch robusteren Look. Das minimalistische Design
bietet maximale Effizienz durch optimierte Aerodynamik. Die Serienproduktion der
Vision O, die auf einer zukünftigen Plattform des Volkswagen Konzerns basiert,
ist für das nächste Jahrzehnt geplant.
Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum neuen Skoda L&K 130 stehen
als Pressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/25015//) bereit.
Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum neuen Skoda L&K 130 stehen
als Pressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/25015//) bereit.
