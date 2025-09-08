    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Skoda Vision O

    Elektrifizierter Kombi der Zukunft mit der nächsten Generation der Modern Solid-Designsprache

    Mladá Boleslav (ots) - > Aufbauend auf der Führungsposition von Skoda im
    Kombi-Segment in Europa präsentiert das Konzept Vision O die elektrifizierte
    Zukunft der Marke und die weiterentwickelte Designsprache 'Modern Solid'

    > Gemäß dem kundenorientierten Ansatz von Skoda ist die Vision O das erste
    Konzeptfahrzeug, das vollständig aus Kundenperspektive entwickelt wurde

    > Mit einem komplett neu gestalteten Innenraum bietet die Vision O ein
    minimalistisches Design und ein ganzheitliches, intuitives Fahrerlebnis: ein
    neues Horizon-Display für Fahrer und Beifahrer, Bio-Adaptive Beleuchtung, 650
    Liter Kofferraumvolumen und einen KI-gesteuerten persönlichen Assistenten

    > Nachhaltigkeit priorisieren - Vision 'O' folgt den Prinzipien der
    Kreislaufwirtschaft und minimiert Umweltbelastungen durch die Verwendung
    erneuerbarer Materialien und recycelter Komponenten

    > Das Außendesign der Vision O wurde auf ein neues Niveau gehoben und wirkt mit
    einem völlig neuen Tech-Loop-Face noch robuster. Es ist aerodynamisch für lange
    Strecken optimiert - auch mit fortschrittlicher autonomer Fahrtechnologie

    Vollständig vorbereitet auf die elektrifizierte Zukunft der Kombimodelle von
    Skoda: Aufbauend auf seiner reichen Tradition und seiner europäischen
    Führungsposition im Kombi-Segment setzt die Skoda Vision O ein klares Statement
    und präsentiert die nächste Generation von Skodas 'Modern Solid'-Designsprache.
    Es ist das erste Konzeptfahrzeug der Marke, das nach dem Customer-first-Ansatz
    von innen nach außen entwickelt wurde. Das neue minimalistische Interieur der
    Vision O verfügt über innovative Technologien, die den Komfort und die
    Benutzerfreundlichkeit verbessern. Es bietet fortschrittliche autonome
    Fahrfunktionen, intelligente KI-Lösungen und legt durch die Integration
    erneuerbarer Materialien und die Befolgung der Prinzipien der
    Kreislaufwirtschaft einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Beim Exterieur sorgt
    die Weiterentwicklung der Modern Solid-Designsprache von Skoda mit einem völlig
    neuen Tech-Loop-Face für einen noch robusteren Look. Das minimalistische Design
    bietet maximale Effizienz durch optimierte Aerodynamik. Die Serienproduktion der
    Vision O, die auf einer zukünftigen Plattform des Volkswagen Konzerns basiert,
    ist für das nächste Jahrzehnt geplant.

    Mehr Informationen sowie Bild- und Videomaterial zum neuen Skoda L&K 130 stehen
    als Pressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/25015//) bereit.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6113620
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
