    Bybit gründet neue B2B-Einheit zur Förderung der institutionellen Nutzung digitaler Vermögenswerte

    Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die nach
    Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die
    Einführung ihrer Business-to-Business Unit (BBU) bekannt, einer neuen Abteilung,
    die sich der Betreuung von institutionellen und Unternehmenskunden widmet. Die
    BBU wird umfassende Lösungen für die sichere Verwahrung, die effiziente
    Abwicklung sowie den Zugang zu tokenisierten Produkten anbieten. Damit bildet
    sie den Eckpfeiler der institutionellen Strategie von Bybit und beschleunigt die
    Konvergenz von traditionellen Finanzen sowie digitalen Vermögenswerten.

    Die Einrichtung des BBU erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da sich die
    institutionellen Anforderungen rasch weiterentwickeln. Traditionelle Anleger
    zeigen ein größeres Interesse an digitalen Vermögenswerten und heben den
    Industriestandard an. Sie fordern kapitaleffiziente, risikogeführte Lösungen,
    welche die traditionelle Finanzwelt widerspiegeln und gleichzeitig neue
    Möglichkeiten in digitalen Vermögenswerten erschließen. Bybit ist in einer
    einzigartigen Position, um diese Anforderungen in dieser kritischen Phase zu
    erfüllen.

    Eines der dringendsten Bedürfnisse besteht in außerbörslichen Verwahrungs- und
    Dreiparteien-Abwicklungsmodellen, die es den Instituten ermöglichen,
    Vermögenswerte bei vertrauenswürdigen Verwahrern, einschließlich Banken, zu
    halten, während sie gleichzeitig einen Live-Handelskredit behalten. Diese
    Struktur verringert das Gegenparteirisiko erheblich und ist zu einem
    Grundbestandteil der institutionellen Infrastruktur geworden. Bybit schließt
    diese Lücke durch den Aufbau von Verwahrungs- und Abwicklungssystemen, die den
    Erwartungen der Institutionen und den bewährten Verfahren der
    Regulierungsbehörden entsprechen.

    Gleichzeitig entwickeln sich reale Vermögenswerte (RWAs) sowohl als Sicherheiten
    als auch als investierbare Produkte. Die Institute wollen zunehmend
    kurzfristige, renditeträchtige Vermögenswerte wie Token-Geldmarktfonds,
    Schatzwechsel und Forderungen verpfänden, anstatt Kapital ungenutzt zu lassen.
    Sie suchen auch direkten Zugang zu konformen Token-Emissionen, die über
    vertrauenswürdige Plattformen vertrieben werden.

    Durch die neue BBU wird Bybit sich darauf konzentrieren, diese Fähigkeiten zu
    überbrücken:

    - Integrierte außerbörsliche Verwahrung und Dreiparteien-Abwicklung zur
    Verringerung des Risikos, ohne den Marktzugang zu opfern.
    - RWA-Sicherheitsprogramme ermöglichen Kunden, tokenisierte hochwertige
    Vermögenswerte für Margen- und Handelskredite zu verpfänden.
    Zwei-Wege-Vertriebskanäle für tokenisierte Produkte , die Web3-Kunden, die
