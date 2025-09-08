Bybit gründet neue B2B-Einheit zur Förderung der institutionellen Nutzung digitaler Vermögenswerte
Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die nach
Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die
Einführung ihrer Business-to-Business Unit (BBU) bekannt, einer neuen Abteilung,
die sich der Betreuung von institutionellen und Unternehmenskunden widmet. Die
BBU wird umfassende Lösungen für die sichere Verwahrung, die effiziente
Abwicklung sowie den Zugang zu tokenisierten Produkten anbieten. Damit bildet
sie den Eckpfeiler der institutionellen Strategie von Bybit und beschleunigt die
Konvergenz von traditionellen Finanzen sowie digitalen Vermögenswerten.
Die Einrichtung des BBU erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da sich die
institutionellen Anforderungen rasch weiterentwickeln. Traditionelle Anleger
zeigen ein größeres Interesse an digitalen Vermögenswerten und heben den
Industriestandard an. Sie fordern kapitaleffiziente, risikogeführte Lösungen,
welche die traditionelle Finanzwelt widerspiegeln und gleichzeitig neue
Möglichkeiten in digitalen Vermögenswerten erschließen. Bybit ist in einer
einzigartigen Position, um diese Anforderungen in dieser kritischen Phase zu
erfüllen.
Eines der dringendsten Bedürfnisse besteht in außerbörslichen Verwahrungs- und
Dreiparteien-Abwicklungsmodellen, die es den Instituten ermöglichen,
Vermögenswerte bei vertrauenswürdigen Verwahrern, einschließlich Banken, zu
halten, während sie gleichzeitig einen Live-Handelskredit behalten. Diese
Struktur verringert das Gegenparteirisiko erheblich und ist zu einem
Grundbestandteil der institutionellen Infrastruktur geworden. Bybit schließt
diese Lücke durch den Aufbau von Verwahrungs- und Abwicklungssystemen, die den
Erwartungen der Institutionen und den bewährten Verfahren der
Regulierungsbehörden entsprechen.
Gleichzeitig entwickeln sich reale Vermögenswerte (RWAs) sowohl als Sicherheiten
als auch als investierbare Produkte. Die Institute wollen zunehmend
kurzfristige, renditeträchtige Vermögenswerte wie Token-Geldmarktfonds,
Schatzwechsel und Forderungen verpfänden, anstatt Kapital ungenutzt zu lassen.
Sie suchen auch direkten Zugang zu konformen Token-Emissionen, die über
vertrauenswürdige Plattformen vertrieben werden.
Durch die neue BBU wird Bybit sich darauf konzentrieren, diese Fähigkeiten zu
überbrücken:
- Integrierte außerbörsliche Verwahrung und Dreiparteien-Abwicklung zur
Verringerung des Risikos, ohne den Marktzugang zu opfern.
- RWA-Sicherheitsprogramme ermöglichen Kunden, tokenisierte hochwertige
Vermögenswerte für Margen- und Handelskredite zu verpfänden.
Zwei-Wege-Vertriebskanäle für tokenisierte Produkte , die Web3-Kunden, die
