Bybit gründet neue B2B-Einheit zur Förderung der institutionellen Nutzung digitaler Vermögenswerte

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die nach

Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die

Einführung ihrer Business-to-Business Unit (BBU) bekannt, einer neuen Abteilung,

die sich der Betreuung von institutionellen und Unternehmenskunden widmet. Die

BBU wird umfassende Lösungen für die sichere Verwahrung, die effiziente

Abwicklung sowie den Zugang zu tokenisierten Produkten anbieten. Damit bildet

sie den Eckpfeiler der institutionellen Strategie von Bybit und beschleunigt die

Konvergenz von traditionellen Finanzen sowie digitalen Vermögenswerten.



Die Einrichtung des BBU erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da sich die

institutionellen Anforderungen rasch weiterentwickeln. Traditionelle Anleger

zeigen ein größeres Interesse an digitalen Vermögenswerten und heben den

Industriestandard an. Sie fordern kapitaleffiziente, risikogeführte Lösungen,

welche die traditionelle Finanzwelt widerspiegeln und gleichzeitig neue

Möglichkeiten in digitalen Vermögenswerten erschließen. Bybit ist in einer

einzigartigen Position, um diese Anforderungen in dieser kritischen Phase zu

erfüllen.







Dreiparteien-Abwicklungsmodellen, die es den Instituten ermöglichen,

Vermögenswerte bei vertrauenswürdigen Verwahrern, einschließlich Banken, zu

halten, während sie gleichzeitig einen Live-Handelskredit behalten. Diese

Struktur verringert das Gegenparteirisiko erheblich und ist zu einem

Grundbestandteil der institutionellen Infrastruktur geworden. Bybit schließt

diese Lücke durch den Aufbau von Verwahrungs- und Abwicklungssystemen, die den

Erwartungen der Institutionen und den bewährten Verfahren der

Regulierungsbehörden entsprechen.



Gleichzeitig entwickeln sich reale Vermögenswerte (RWAs) sowohl als Sicherheiten

als auch als investierbare Produkte. Die Institute wollen zunehmend

kurzfristige, renditeträchtige Vermögenswerte wie Token-Geldmarktfonds,

Schatzwechsel und Forderungen verpfänden, anstatt Kapital ungenutzt zu lassen.

Sie suchen auch direkten Zugang zu konformen Token-Emissionen, die über

vertrauenswürdige Plattformen vertrieben werden.



Durch die neue BBU wird Bybit sich darauf konzentrieren, diese Fähigkeiten zu

überbrücken:



- Integrierte außerbörsliche Verwahrung und Dreiparteien-Abwicklung zur

Verringerung des Risikos, ohne den Marktzugang zu opfern.

- RWA-Sicherheitsprogramme ermöglichen Kunden, tokenisierte hochwertige

Vermögenswerte für Margen- und Handelskredite zu verpfänden.

Zwei-Wege-Vertriebskanäle für tokenisierte Produkte , die Web3-Kunden, die Seite 1 von 2 Seite 2 ►



